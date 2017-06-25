Балотелли продлил контракт с «Ниццей»

за сто миллиардов наверное)
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит выступать за французский клуб. Как сообщает официальный сайт «орлят», 26-летний итальянец подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2018 года.
Прежнее соглашение истекало 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что форвард мог перейти в «Спартак» или «Зенит».
В прошедшем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.
Officiel !— OGC Nice (@ogcnice) 25 июня 2017 г.
La belle histoire continue entre l’@ogcnice et Mario #Balotelli !https://t.co/Eu3SSDVNCd