Балотелли продлил контракт с «Ниццей»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит выступать за французский клуб. Как сообщает официальный сайт «орлят», 26-летний итальянец подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2018 года.

Прежнее соглашение истекало 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что форвард мог перейти в «Спартак» или «Зенит».

В прошедшем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.