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Балотелли продлил контракт с «Ниццей»

25 июня 2017, 21:23
6

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит выступать за французский клуб. Как сообщает официальный сайт «орлят», 26-летний итальянец подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2018 года.

Прежнее соглашение истекало 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что форвард мог перейти в «Спартак» или «Зенит».

В прошедшем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ницца»
Франция. Лига 1 Ницца Балотелли Марио
Комментарии (6)
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mialkov
1498415380
Ну и отлично! Пожелаем Балотелли удачи на французских полях и никогда не появляться в составе российских команд! Пусть там показывает свой характер...
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bset
1498415928
Ну хоть где-то пригодился. Жаль, что скатиться низко успел, прежде чем понял, что не стоит свой характер демонстрировать.
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Kazak ne China
1498416531
Жирный гов*юк Мино сказал что он уже перешел в Боррусию
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Lev Aleks
1498439152
за сто миллиардов наверное)
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