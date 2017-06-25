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    Балотелли продлил контракт с «Ниццей»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит выступать за французский клуб. Как сообщает официальный сайт «орлят», 26-летний итальянец подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2018 года.

    Прежнее соглашение истекало 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что форвард мог перейти в «Спартак» или «Зенит».

    В прошедшем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Ницца»

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    25.06.2017 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 июня 2017, 04:05

      за сто миллиардов наверное)

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 25 июня 2017, 21:48

      Жирный гов*юк Мино сказал что он уже перешел в Боррусию

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2017, 21:38

      Ну хоть где-то пригодился. Жаль, что скатиться низко успел, прежде чем понял, что не стоит свой характер демонстрировать.

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > bset 25 июня 2017, 22:19

      Кокорин такой же,но почему то не катится

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      Рейтинг: +24996

      bset > SLAVAKPCC 26 июня 2017, 08:39

      Лимит держит его на плаву. Если в Зените не будет Кокорина, придется другого россиянина искать на лавку. А Кокорин сейчас один из лучших нападающих России (ну точнее остальные все хуже. спасибо лимиту, что лучшие нападающие страны - это запасные игроки).

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 июня 2017, 21:29

      Ну и отлично! Пожелаем Балотелли удачи на французских полях и никогда не появляться в составе российских команд! Пусть там показывает свой характер...

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