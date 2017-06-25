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    Ерохин: «Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал неудачное выступление команды на Кубке конфедераций. Россияне заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф турнира.

    «Постарались своей игрой поднять болельщикам настроение. Жаль, что не получилось сделать это еще и результатом.

    Показалось, что в каждой игре нам удавалось прибавлять. Мы ни в чем не уступили соперникам, но надо работать над реализацией. Футбол состоит из смеси ошибок и забитых голов.

    Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира», – сказал Ерохин.

    «Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

    Источник: ФИФА

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    25.06.2017 13:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 25 июня 2017, 15:58

      Научись по мячику попадать,лучше бы молодежную команду выпустили там бы ребята землю рыли чтоб достойнл выступить. Итог ЧМ уже ясен

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      Рейтинг: +8019

      nik55 25 июня 2017, 15:32

      уступите свое место другой сборной что бы не позорится на мировом первенстве

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 июня 2017, 15:31

      Капитан-очевидность...Сейчас нужно все силы направить на извинения перед болельщиками)

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 июня 2017, 15:24

      в 2010 году сборная ЮАР попала в историю, став первой командой-хозяйкой, не вышедшей из группы! Жаль не дотерпели до 2018 года, очередной рекорд нашим был бы, теперь вторыми будем в этой статистике..........(

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2017, 15:13

      Ерохин, ты в Ростове играл нормально....что с тобой случилось в сборной?

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 14:55

      Любое очищение на чинается с поражения,только это не про нас! Мы на евро 2008 выступили хорошо обыграв Голландию,но что потом? Не прошли Словакию и не попали на ЧМ 2010. Что далее? Евро 2012 и позор в игре с Грецией. Что дальше? ЧМ Бразилия и позор со всеми (Ю.Корея, Бельгия, Алжир) когда Акинфеев устроил цирк. Что дальше? Евро 2016 и опять позорище когда нас Уэльс и Словакия возили как хотели. Произошла большая перестройка-сменили тренера,сменили почти весь состав, позорные результаты в товарищеских играх (катар, кот д ивуар, Бельгия, коста рика....) вывод один испробованы все способы и методы а результата нет. Почему так? Потому что нет смены руководства Российского футбола!!!

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Tsigan 25 июня 2017, 15:09

      На ЧМ-2010 в ЮАР мы не попали проиграв по сумме двух стыковых матчей сборной Словении (2:1 победа в Москве и 0:1 поражение в Мариборе). Помнится в Москве дубль сделал Динияр Билялетдинов, а Нейц Печник один отквитал, а в Мариборе Златко Дедич забил на 44й минуте что ли, а в конце матча Василий Березуцкий не попал в ворота, примерно как Смольников во вчерашнем матче с Мексикой...В целом ваше мнение понятно, тоже имеет место быть...

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan > ARSteven89 25 июня 2017, 15:35

      Верно друг! Словения а не Словакия.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 14:19

      Если не могут брать мастерством и техникой, пусть тренируют физическую силу и выносливость - пусть не вылазиют из тренажёрки день и ночь, может хоть прок будет.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 14:54

      Вот физики как раз и не хватает. Не любят ею наши футболисты заниматься. А в ней как раз и кроется успех. Не случайно же африканские страны нас раз за разом обыгрывают. У них просто с физической силой все отлично.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:17

      "Показалось, что в каждой игре нам удавалось прибавлять".Когда кажется-креститься надо!)Ну было,что то на то похожее!Так ведь ДОМА играли в СВОЕЙ СТРАНЕ!Надо было не чуть чуть прибавлять,а каждый раз умирать на поле!Ах,да...Акинфеев все равно бы все испортил...

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 25 июня 2017, 14:03

      все силы направить на совершенствование личного мастерства

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 13:58

      Если с игрой не получится, научитесь хотя бы проигрывать достойно. Вчера(и не только), за поведение игроков, было стыдно.

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