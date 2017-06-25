Ерохин: «Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал неудачное выступление команды на Кубке конфедераций. Россияне заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф турнира.

«Постарались своей игрой поднять болельщикам настроение. Жаль, что не получилось сделать это еще и результатом.

Показалось, что в каждой игре нам удавалось прибавлять. Мы ни в чем не уступили соперникам, но надо работать над реализацией. Футбол состоит из смеси ошибок и забитых голов.

Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира», – сказал Ерохин.

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