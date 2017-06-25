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  • Ерохин: «Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира»

Ерохин: «Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира»

25 июня 2017, 13:44
22

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал неудачное выступление команды на Кубке конфедераций. Россияне заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф турнира.

«Постарались своей игрой поднять болельщикам настроение. Жаль, что не получилось сделать это еще и результатом.

Показалось, что в каждой игре нам удавалось прибавлять. Мы ни в чем не уступили соперникам, но надо работать над реализацией. Футбол состоит из смеси ошибок и забитых голов.

Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира», – сказал Ерохин.

«Сборная четко отрепетировала то, что будет в следующем году». Как страна реагирует на вылет России

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Россия Ерохин Александр
Комментарии (22)
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4agaaa
1498387526
Рот закрой свой чмырь
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acer2003
1498387896
Постарались, подняли настроение, это точно )) Нет не игры не результата !! И не в чём не уступили ))), вылетели из КК только, всего лишь
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aurora5858
1498388078
Ерохин один из худших. Трудно назвать кто сыграл прилично
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Alex Flash
1498388626
все силы направить на совершенствование личного мастерства
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DeutschlandUberAlles
1498389584
Если не могут брать мастерством и техникой, пусть тренируют физическую силу и выносливость - пусть не вылазиют из тренажёрки день и ночь, может хоть прок будет.
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Tsigan
1498391742
Любое очищение на чинается с поражения,только это не про нас! Мы на евро 2008 выступили хорошо обыграв Голландию,но что потом? Не прошли Словакию и не попали на ЧМ 2010. Что далее? Евро 2012 и позор в игре с Грецией. Что дальше? ЧМ Бразилия и позор со всеми (Ю.Корея, Бельгия, Алжир) когда Акинфеев устроил цирк. Что дальше? Евро 2016 и опять позорище когда нас Уэльс и Словакия возили как хотели. Произошла большая перестройка-сменили тренера,сменили почти весь состав, позорные результаты в товарищеских играх (катар, кот д ивуар, Бельгия, коста рика....) вывод один испробованы все способы и методы а результата нет. Почему так? Потому что нет смены руководства Российского футбола!!!
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diadushka
1498393483
в 2010 году сборная ЮАР попала в историю, став первой командой-хозяйкой, не вышедшей из группы! Жаль не дотерпели до 2018 года, очередной рекорд нашим был бы, теперь вторыми будем в этой статистике..........(
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ФК_Полоцк
1498393891
Капитан-очевидность...Сейчас нужно все силы направить на извинения перед болельщиками)
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nik55
1498393968
уступите свое место другой сборной что бы не позорится на мировом первенстве
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pavelSKA85
1498395526
Научись по мячику попадать,лучше бы молодежную команду выпустили там бы ребята землю рыли чтоб достойнл выступить. Итог ЧМ уже ясен
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