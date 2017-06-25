Ерохин: «Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира»

Научись по мячику попадать,лучше бы молодежную команду выпустили там бы ребята землю рыли чтоб достойнл выступить. Итог ЧМ уже ясен
Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал неудачное выступление команды на Кубке конфедераций. Россияне заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф турнира.
«Постарались своей игрой поднять болельщикам настроение. Жаль, что не получилось сделать это еще и результатом.
Показалось, что в каждой игре нам удавалось прибавлять. Мы ни в чем не уступили соперникам, но надо работать над реализацией. Футбол состоит из смеси ошибок и забитых голов.
Сейчас нужно все силы направить на подготовку к чемпионату мира», – сказал Ерохин.
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