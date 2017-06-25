Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вылет сборной России из Кубка конфедераций и новички «Зенита» – в главных событиях прошедших суток

Вылет сборной России из Кубка конфедераций и новички «Зенита» – в главных событиях прошедших суток

25 июня 2017, 06:44
11

Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал

Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись»

Акинфеев о втором голе сборной Мексики: «Ну что мне, пойти повеситься?»

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели

Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл второй раз подряд при Манчини, ЦСКА уступил «Штурму»

Источник: Бомбардир.ру
Оффтоп
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СашкаГуров
1498373426
ну вот и всё
Ответить
шеффилд таун
1498375189
На чм 2018 максимум нашей сборной светит третье место в группе!!!! И если оно булет проходным , как на евро минувшем ,где и там оплошались,может вытянут нас в 1/8!!!
Ответить
Cнег
1498375594
Вылетают ИЗ Кубка, а не С Кубка. Вы свои украинские обороты речи оставляйте там, у себя.
Ответить
SLAVAKPCC
1498377293
Да после матча Португалии и Мексики,сразу было видено,насколько мы в классе ниже,но опять же,с Мексикой и Португалией,голы мы сами себе привозили,как нам могли забить два одинаковых гола,в двух разным матчах,Роналду и Араужо,да и передачи были схожи,все хвалили Васина,но после верховой борьбы как раз и влетали ключевые голы,да и вообще у нас хоть прогресс в целом пошёл,ребятам надо сыграться и поправлять реализацию,а то ну очень из простых позиций не можем забить.
Ответить
Михайловский Технарь
1498380088
остается надеяться, что на ЧМ в группе будут команды уровня Зеландии. Тогда может быть и выйдем из группы.
Ответить
ivanuha_1987
1498383114
Надо признать, вчера сборная России показала как мы готовы к чм, ровно так же как и пять лет назад.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
3
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
11:27
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
2
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
10:07
1
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
2
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
1
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+