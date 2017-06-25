Вылет сборной России из Кубка конфедераций и новички «Зенита» – в главных событиях прошедших суток

Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире
Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал
Черчесов: «Хотели бороться за Кубок конфедераций и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись»
Акинфеев о втором голе сборной Мексики: «Ну что мне, пойти повеситься?»
Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»
Источник: Манолас и Паредес станут игроками «Зенита» в начале следующей недели
Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари
Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл второй раз подряд при Манчини, ЦСКА уступил «Штурму»
Источник: Бомбардир.ру