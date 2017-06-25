Вылет сборной России из Кубка конфедераций и новички «Зенита» – в главных событиях прошедших суток

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    25.06.2017 06:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 25 июня 2017, 12:31

      Надо признать, вчера сборная России показала как мы готовы к чм, ровно так же как и пять лет назад.

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 25 июня 2017, 11:41

      остается надеяться, что на ЧМ в группе будут команды уровня Зеландии. Тогда может быть и выйдем из группы.

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 25 июня 2017, 10:54

      Да после матча Португалии и Мексики,сразу было видено,насколько мы в классе ниже,но опять же,с Мексикой и Португалией,голы мы сами себе привозили,как нам могли забить два одинаковых гола,в двух разным матчах,Роналду и Араужо,да и передачи были схожи,все хвалили Васина,но после верховой борьбы как раз и влетали ключевые голы,да и вообще у нас хоть прогресс в целом пошёл,ребятам надо сыграться и поправлять реализацию,а то ну очень из простых позиций не можем забить.

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > SLAVAKPCC 25 июня 2017, 12:06

      у нас всегда так почему-то - один не попал с пяти метров,второй пас не может отдать,третий голы дурацкие пропускает...недобежали,недобдели,недодали,непопали - в результате всё как всегда - имеем то ,что заслужили...((

      2
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      Рейтинг: +288

      Cнег 25 июня 2017, 10:26

      Вылетают ИЗ Кубка, а не С Кубка. Вы свои украинские обороты речи оставляйте там, у себя.

      2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 25 июня 2017, 10:19

      На чм 2018 максимум нашей сборной светит третье место в группе!!!! И если оно булет проходным , как на евро минувшем ,где и там оплошались,может вытянут нас в 1/8!!!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 июня 2017, 09:50

      ну вот и всё

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