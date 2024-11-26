Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о форварде Александре Кокорине.
- 33-летний футболист на выходных забил в чемпионате Кипра впервые с августа.
- Его гол помог разгромить АЕЛ (3:0).
- Всего в активе Кокорина 25 мячей и 10 ассистов в 70 играх за «Арис».
«Позавчера Александр провeл свой лучший матч за последнее время. Пока он очень радует нас.
Посмотрим, что будет в следующих матчах. Главное – стильность. Впереди у нас игра с чемпионом страны.
Саша нужен будет нам на поле с таким же настроем и в такой же форме», – заявил Шпилевский.
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Источник: Metaratings