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Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

26 ноября 2024, 17:57
2

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о форварде Александре Кокорине.

  • 33-летний футболист на выходных забил в чемпионате Кипра впервые с августа.
  • Его гол помог разгромить АЕЛ (3:0).
  • Всего в активе Кокорина 25 мячей и 10 ассистов в 70 играх за «Арис».

«Позавчера Александр провeл свой лучший матч за последнее время. Пока он очень радует нас.

Посмотрим, что будет в следующих матчах. Главное – стильность. Впереди у нас игра с чемпионом страны.

Саша нужен будет нам на поле с таким же настроем и в такой же форме», – заявил Шпилевский.

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Источник: Metaratings
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Шпилевский Алексей
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1732634390
Был у нас такой игрок, однофамилец?
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Марк Аврелий!
1733571652
А бороду оценил?
Ответить
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