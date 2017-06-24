Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

«Зенит» может приобрести у «ПСЖ» полузащитника Лоренцо Каллегари. Соглашение 19-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года и француз не горит желанием его продлевать.

Каллегари в петербургском клубе хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. На специалиста хавбек произвел впечатление во время товарищеской встречи между «Интером» и «ПСЖ» (1:3) летом минувшего года. Сообщается, что итальянский наставник уже контактировал с футболистом. Сумму сделки может составить 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.