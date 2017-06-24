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  • Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

24 июня 2017, 14:50
16

«Зенит» может приобрести у «ПСЖ» полузащитника Лоренцо Каллегари. Соглашение 19-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года и француз не горит желанием его продлевать.

Каллегари в петербургском клубе хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. На специалиста хавбек произвел впечатление во время товарищеской встречи между «Интером» и «ПСЖ» (1:3) летом минувшего года. Сообщается, что итальянский наставник уже контактировал с футболистом. Сумму сделки может составить 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Зенит Манчини Роберто
Комментарии (16)
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acer2003
1498305583
19 лет, может и есть перспектива !?
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DeutschlandUberAlles
1498306004
Я думаю елы палы чё зенит начал всех покупать, так это потому что Манчини пришёл.
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hevbn 28
1498306797
Как то странно, если его продадут, в ПСЖ как и вообще во Франции не принято разбрасываться своими воспитанниками особенно если они талантливы, да и зачем это ему самому даже если он не нужен Парижу он спокойно может перейти в команды такого уровня как Нант , Канн и если он там заиграет через пару лет отправится на повышение например в Англию .Это явно будет сделать проще ,чем в Зените (прогрессировать , как футболист).
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paracetamol
1498312020
Уже надоело всякую муру читать. Год назад понравился, но потом его не ставили, практически не играл, и на тебе, 2 бочки золота на стол!
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Питер FM
1498326938
19 лет?? И куда его??
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