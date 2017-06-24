Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини хочет видеть в «Зените» 19-летнего хавбека «ПСЖ» Каллегари

    «Зенит» может приобрести у «ПСЖ» полузащитника Лоренцо Каллегари. Соглашение 19-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года и француз не горит желанием его продлевать.

    Каллегари в петербургском клубе хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. На специалиста хавбек произвел впечатление во время товарищеской встречи между «Интером» и «ПСЖ» (1:3) летом минувшего года. Сообщается, что итальянский наставник уже контактировал с футболистом. Сумму сделки может составить 2 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Каллегари принял участие лишь в одном матче Лиги 1. Также на его счету 13 встреч в Юношеской Лиге УЕФА.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Питер FM 24 июня 2017, 20:55

      19 лет?? И куда его??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 16:47

      Уже надоело всякую муру читать. Год назад понравился, но потом его не ставили, практически не играл, и на тебе, 2 бочки золота на стол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июня 2017, 15:19

      Как то странно, если его продадут, в ПСЖ как и вообще во Франции не принято разбрасываться своими воспитанниками особенно если они талантливы, да и зачем это ему самому даже если он не нужен Парижу он спокойно может перейти в команды такого уровня как Нант , Канн и если он там заиграет через пару лет отправится на повышение например в Англию .Это явно будет сделать проще ,чем в Зените (прогрессировать , как футболист).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > hevbn 28 24 июня 2017, 15:29

      Ну почему же, в России он может зафеерить как Промес. У нас это сделать проще.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 15:38

      Промес приходил в Спартак как уже сложившийся футболист, ты много знаешь легионеров которые прогрессировали бы у нас , а потом шли на повышение. Наверное можно вспомнить только Ивановича , но это исключение которое подтверждает правило ( а во Франции люди растут ,как на дрожжах ).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > lra 24 июня 2017, 16:02

      Соглашусь , вылетело из головы про Мартина.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      dredan > hevbn 28 24 июня 2017, 16:05

      видич,красич,олич

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 16:28

      а промес зафеерил? то что он сильнее деревьев и прочих мукунок не делает его топом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > hevbn 28 24 июня 2017, 16:29

      зенит и прогрессировать это как курс рубля к доллару

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > hevbn 28 24 июня 2017, 20:37

      Не особо он сложился, раз в РПЛ перешел, сам себе противоречишь) А так можно просто по ЦСКА пройтись: Жо, Олич, Вагнер, Муса, Думбия, Емре Джан.... по-моему многих трудоустроили)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > карасевщина 24 июня 2017, 20:40

      Ну так вот среди деревьев он и будет смотреться. Смолов показал свой уровень уже на КК. А это 2 года подряд лучший бомбардир. Единственный кто бы смог в Европу рвануть в этом окне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 15:06

      Я думаю елы палы чё зенит начал всех покупать, так это потому что Манчини пришёл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 15:17

      Каждый тренер берёт под себя игроков.Мировая практика

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > acer2003 24 июня 2017, 15:27

      Истину глаголишь. Останется только от баласта избавиться. А то у них уже состав на 2 команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ФК_Полоцк 24 июня 2017, 17:42

      И в Зенит-2 тоже не сплавишь,и там лимит(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2017, 14:59

      19 лет, может и есть перспектива !?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11