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    Очоа хочет остаться в испанской Примере

    Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа рассчитывает продолжать выступления в испанской Примере.

    «Сейчас я не хочу торопиться, нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшем будущем. Мы с агентом рассмотрим предложения и спокойно оценим их. Мне нравится Испания. Я хочу продолжить выступления здесь.

    Конечно, сейчас все мое внимание сосредоточено на сборной. Я рассчитываю, что смогу помочь Мексике добиться хороших результатов на Кубке конфедераций. Об остальном поговорим позже», – сказал Очоа.

    Права на голкипера принадлежат «Малаге». Контракт с этим клубом рассчитан еще на один год. Прошлый сезон Очоа провел в «Гранаде» на правах аренды.

    Источник: Marca

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    24.06.2017 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 июня 2017, 12:43

      мастер странных решений о переходе

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