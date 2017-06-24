Очоа хочет остаться в испанской Примере

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа рассчитывает продолжать выступления в испанской Примере.

«Сейчас я не хочу торопиться, нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшем будущем. Мы с агентом рассмотрим предложения и спокойно оценим их. Мне нравится Испания. Я хочу продолжить выступления здесь.

Конечно, сейчас все мое внимание сосредоточено на сборной. Я рассчитываю, что смогу помочь Мексике добиться хороших результатов на Кубке конфедераций. Об остальном поговорим позже», – сказал Очоа.

Права на голкипера принадлежат «Малаге». Контракт с этим клубом рассчитан еще на один год. Прошлый сезон Очоа провел в «Гранаде» на правах аренды.