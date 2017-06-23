Ловчев: «За такую сборную России хочется болеть. И не только мне»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Отметим, что на данный момент национальная команда записала на свой счет по одной победе и поражению и занимает в турнирной таблице группы А третье место.

«Да, Кубок конфедераций подарил нам праздник футбола. Почти все матчи турнира прошли в яркой борьбе, ни одной блеклой ничьей. Может, особняком стоит матч Камерун – Австралия в Санкт-Петербурге. Меня теперь спрашивают: «А как сыграла б Россия с этими сборными?»

Думаю, достойно. Австралийцев победила бы. Да и Камеруну вряд ли б уступила. Несмотря на поражение от Португалии, мне наша сборная нравится. Чем? Самоотдачей, стремлением к победе. Этим она не могла похвастать в контрольных матчах, например, с тем же Катаром.

Во втором тайме мы переигрывали чемпионов Европы. Мне возражают – мол, соперники отступили назад, сохраняя минимальное преимущество, да и классом они на голову выше. Отвечаю: на голову выше только Криштиану Роналду.

Признаюсь: за такую сборную России хочется болеть. И не только мне», – сказал Ловчев.