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    Ловчев: «За такую сборную России хочется болеть. И не только мне»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

    Отметим, что на данный момент национальная команда записала на свой счет по одной победе и поражению и занимает в турнирной таблице группы А третье место.

    «Да, Кубок конфедераций подарил нам праздник футбола. Почти все матчи турнира прошли в яркой борьбе, ни одной блеклой ничьей. Может, особняком стоит матч Камерун – Австралия в Санкт-Петербурге. Меня теперь спрашивают: «А как сыграла б Россия с этими сборными?»

    Думаю, достойно. Австралийцев победила бы. Да и Камеруну вряд ли б уступила. Несмотря на поражение от Португалии, мне наша сборная нравится. Чем? Самоотдачей, стремлением к победе. Этим она не могла похвастать в контрольных матчах, например, с тем же Катаром.

    Во втором тайме мы переигрывали чемпионов Европы. Мне возражают – мол, соперники отступили назад, сохраняя минимальное преимущество, да и классом они на голову выше. Отвечаю: на голову выше только Криштиану Роналду.

    Признаюсь: за такую сборную России хочется болеть. И не только мне», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.06.2017 23:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 05:52

      Болеть будем, не вопрос. Картину маслом вижу такую - будет очень много борьбы, фолов с нашей стороны, закончится удалением и терками о плохом судействе и не назначенных пенальти

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июня 2017, 01:11

      А чего спорить-то, другой-то у нас нет, какая есть за такую и болеем, материмся-лаемся как говорится, а болеем...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 23:34

      С Мексикой сыграете - тогда и посмотрим стоит или не стоит.

      2
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      Рейтинг: +1130

      petr69 23 июня 2017, 23:28

      Самоотдача действительно была на высоте, но этого к сожалению маловато,
      необходимо и мастерство

      1
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