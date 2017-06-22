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    Салах будет играть в «Ливерпуле» под 11-м номером

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ромы» Мохамед Салах проходит медицинский осмотр в «Ливерпуле». Ожидается, что английский клуб в ближайшее время объявит о переходе 25-летнего египтянина. Сумма трансфера оценивается в 39 миллионов евро.

    Египетский ресурс KingFut сообщил о том, что футболист будет выступать в команде Юргена Клоппа под 11-м номером, как и в римском клубе. Видео является частью маркетинговой кампании футболиста.

    Источник: Twitter

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    22.06.2017 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 23 июня 2017, 09:16

      А Фирмино тогда под каким играть будет??? В минувшем сезоне он был с "11" на спине...

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