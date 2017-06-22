Салах будет играть в «Ливерпуле» под 11-м номером

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Ромы» Мохамед Салах проходит медицинский осмотр в «Ливерпуле». Ожидается, что английский клуб в ближайшее время объявит о переходе 25-летнего египтянина. Сумма трансфера оценивается в 39 миллионов евро.

Египетский ресурс KingFut сообщил о том, что футболист будет выступать в команде Юргена Клоппа под 11-м номером, как и в римском клубе. Видео является частью маркетинговой кампании футболиста.