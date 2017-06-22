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    Трансфер Салаха в «Ливерпуль» стоит 39 миллионов

    Нападающий «Ромы» Мохамед Салах в ближайшее время может подписать контракт с «Ливерпулем». Футболист прибыл для прохождения медицинского осмотра в Англию.

    Сообщается, что если осмотр пройдет удачно, что стороны готовы сразу же подписать все необходимые бумаги. Сумма трансфера при этом составит не 45 миллионов евро, как сообщалось ранее, а 39.

    Контракт между сторонами будет рассчитан на четыре года. Зарабатывать 25-летний египтянин будет 5,5 миллиона евро в год после вычета налогов.

    Источник: Football Italia

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    22.06.2017 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:20

      В принципе хорошая покупка.

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