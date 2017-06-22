Трансфер Салаха в «Ливерпуль» стоит 39 миллионов

Нападающий «Ромы» Мохамед Салах в ближайшее время может подписать контракт с «Ливерпулем». Футболист прибыл для прохождения медицинского осмотра в Англию.

Сообщается, что если осмотр пройдет удачно, что стороны готовы сразу же подписать все необходимые бумаги. Сумма трансфера при этом составит не 45 миллионов евро, как сообщалось ранее, а 39.

Контракт между сторонами будет рассчитан на четыре года. Зарабатывать 25-летний египтянин будет 5,5 миллиона евро в год после вычета налогов.