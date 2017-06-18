Источник: «Ливерпуль» согласился заплатить за Салаха 45 миллионов

«Ливерпуль» и «Рома» смогли договориться по трансферу полузащитника Мохамеда Салаха. Как сообщается, итальянский клуб принял предложение в 45 миллионов евро. 25-летний хавбек 20 июня должен будет пройти медицинское обследование для «Ливерпуля». В случае подписания контракта, данная сделка станет рекордной в истории мерсисайдцев.

В завершившемся сезоне Салах провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.