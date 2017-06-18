Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Ливерпуль» согласился заплатить за Салаха 45 миллионов

    «Ливерпуль» и «Рома» смогли договориться по трансферу полузащитника Мохамеда Салаха. Как сообщается, итальянский клуб принял предложение в 45 миллионов евро. 25-летний хавбек 20 июня должен будет пройти медицинское обследование для «Ливерпуля». В случае подписания контракта, данная сделка станет рекордной в истории мерсисайдцев.

    В завершившемся сезоне Салах провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 18 июня 2017, 08:58

      Поскорей бы уже это закончилось.Преобретение хорошее под ЛЧ,но очень нудное

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11