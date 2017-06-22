Салах проходит медосмотр в «Ливерпуле»

«Бомбардир» писал о договоренности между «Ромой» и «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Мохамеда Салаха. Сумма сделки оценивается в 39 миллионов евро. Вчера стало известно о том, что египтянин прибыл в Ливерпуль в скором времени пройдет медицинское обследование .

Английский журналист Дэвид Окоп написал в твиттер о том, что 25-летний футболист проходит тесты. Ожидается, что в скором времени «Ливерпуль» объявит о подписании контракта.

В минувшем сезоне Салах забил 19 голов и отдал 15 результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 30 миллионов. «Рома» закончила сезон в Серии А на втором месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа финишировала в АПЛ на четвертом месте.