Источник: «Ливерпуль» договорился с «Ромой» по трансферу Салаха

Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху. Египетский журналист Тарек Таалат сообщил о том, что переговоры между клубами прошли успешно.

«Ливерпуль» достиг договоренности с «Ромой» относительно перехода Салаха. В ближайшие пару дней он пройдет медицинское обследование», – написал журналист в своем твиттере.

В минувшем сезоне Салах забил 19 голов и отдал 15 результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 30 миллионов. «Рома» завершила сезон в Серии А на втором месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа финишировала в АПЛ на четвертом месте.