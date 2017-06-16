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    Источник: «Ливерпуль» договорился с «Ромой» по трансферу Салаха

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху. Египетский журналист Тарек Таалат сообщил о том, что переговоры между клубами прошли успешно.

    «Ливерпуль» достиг договоренности с «Ромой» относительно перехода Салаха. В ближайшие пару дней он пройдет медицинское обследование», – написал журналист в своем твиттере.

    В минувшем сезоне Салах забил 19 голов и отдал 15 результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 30 миллионов. «Рома» завершила сезон в Серии А на втором месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа финишировала в АПЛ на четвертом месте.

    Источник: Twitter

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    16.06.2017 23:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 17 июня 2017, 03:04

      Отличные новости,вот только вместо кого,позиция занята

      0
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 17 июня 2017, 01:12

      норм приобретение.

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