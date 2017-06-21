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    Салах прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра

    Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования. Вчера во второй половине дня 25-летний игрок был замечен в аэропорту Каира, однако при этом египтянин отказался общаться с журналистами. Предполагается, что в 21:20 по местному времени хавбек приземлился в аэропорту «Хитроу», где был встречен делегацией «Ливерпуля».

    По информации СМИ, сумма трансфера составит 45 миллионов евро плюс бонусы, а сам футболист заключит четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллиона евро в год.

    В минувшем сезоне Салах провел 41 поединок, записав на свой счет 19 голов и 15 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    21.06.2017 00:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 21 июня 2017, 18:57

      Добро пожаловать!!!Ты не найдёшь лучше!!!Ливерпульские болельщики это семья!!!Не подвели!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > liverpool19861986 21 июня 2017, 23:33

      Хорошие слова.Главное чтоб как Стерлинг не оказался

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 21 июня 2017, 09:14

      Что случилось что нормальные игроки не хотят в АПЛ и вот Ливерпуль купил Игрок середняк значит будет бороться за 4 место в Апл и как можно с этим составом играть в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 02:25

      Интересно будет посмотреть...

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 21 июня 2017, 02:05

      Дождались)))

      0
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