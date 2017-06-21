Салах прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования. Вчера во второй половине дня 25-летний игрок был замечен в аэропорту Каира, однако при этом египтянин отказался общаться с журналистами. Предполагается, что в 21:20 по местному времени хавбек приземлился в аэропорту «Хитроу», где был встречен делегацией «Ливерпуля».

По информации СМИ, сумма трансфера составит 45 миллионов евро плюс бонусы, а сам футболист заключит четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Салах провел 41 поединок, записав на свой счет 19 голов и 15 результативных передач.