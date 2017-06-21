В проведении Кубка конфедераций в Сочи привлечены 720 казаков

В правительстве Краснодарского края сообщили о привлечении казаков к проведению Кубка конфедераций в Сочи. Вице-губернатор Николай Долуда отметил, что в общей сложности в организации турнира участвуют 720 казаков.

«На сегодняшний день 350 казаков совместно с полицией работают на объектах Кубка конфедераций. Казаки не имеют права самостоятельно охранять порядок, поэтому они делают это вместе с полицией.

Еще 150 казаков задействованы при охране стадиона «Фишт». Также 140 казаков являются контролерами-распорядителями. Остальные 80 задействованы в охране пляжного и другого имущества, охране порядка на транспортных узлах», – сообщил Долуда.

Напомним, в Сочи всего пройдут четыре матча турнира, в том числе и один из полуфиналов.