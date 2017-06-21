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    В проведении Кубка конфедераций в Сочи привлечены 720 казаков

    В правительстве Краснодарского края сообщили о привлечении казаков к проведению Кубка конфедераций в Сочи. Вице-губернатор Николай Долуда отметил, что в общей сложности в организации турнира участвуют 720 казаков.

    «На сегодняшний день 350 казаков совместно с полицией работают на объектах Кубка конфедераций. Казаки не имеют права самостоятельно охранять порядок, поэтому они делают это вместе с полицией.

    Еще 150 казаков задействованы при охране стадиона «Фишт». Также 140 казаков являются контролерами-распорядителями. Остальные 80 задействованы в охране пляжного и другого имущества, охране порядка на транспортных узлах», – сообщил Долуда.

    Напомним, в Сочи всего пройдут четыре матча турнира, в том числе и один из полуфиналов.

    Источник: ТАСС

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    21.06.2017 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +563

      tank219 21 июня 2017, 20:18

      Ментов в стране больше чем военных в полтора раза, а порядок обеспечивают казаки. У них на это нет полномочий. Почему не скинхеды или эмо?

      1
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      Рейтинг: +197

      proekt 21 июня 2017, 17:26

      казаки - это обычно больные НОДовцы!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 17:25

      И 540 партизан

      1
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