Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»

Бышовец: «Мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»

21 июня 2017, 13:50
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец отметил, что ему предлагали деньги при переходе в команду форварда Эрика Корчагина. Футболист стал игроком железнодорожников в 2007 году.

«Мне предлагали деньги за подписание Корчагина. Мы встретились перед подписанием, обсудили условия, но как только сам футболист вышел, то другой человек, оставшийся внутри, назвал сумму. Она была больше 10 тысяч долларов? Намного. Но не важно, потому что я отказался: «Вроде мы вам платить должны».

Тогда, кстати, случилась первая размолвка с Семиным, который был против подписания этого футболиста. Я ответил, что формирование состава – прерогатива тренера. Он повторил, что не хочет его брать. Я сказал, что вот теперь он точно будет в команде.

Правда ли, что дело чуть не дошло до драки? Что вы, какая драка? У нас разные весовые категории. Я – кмс по боксу», — заявил Бышовец.

Отечественный специалист проработал в «Локомотиве» с 26 декабря 2006 года по 13 ноября 2007 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Корчагин Эрик Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nesterenko
1498048703
Хах, потом скорее всего были более жесткие размолвки после ухода Лоськова и Евсеева, Семин там наверное вообще волосы рвал на президентском кресле.
Ответить
Gornostay
1498056038
С возрастом понятие "корпоративная этика" не давлеет, что дает нам возможность узнать интересные подробности из жизни легенд. Анатолий Федорович, если начали вещать,то продолжайте,не останавливайтесь))
Ответить
ГРОМ-2
1498056482
Понятно теперь почему Кокорин и многие другие переходили в Зенит,банальный откат.
Ответить
OfaZavr
1498065668
Крыша совсем дымит видимо)))
Ответить
андрей андреев
1498073885
коррупция сожрёт эту страну
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
1
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
10
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Все новости
Все новости
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
5
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
5
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+