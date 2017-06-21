Бышовец: «Мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец отметил, что ему предлагали деньги при переходе в команду форварда Эрика Корчагина. Футболист стал игроком железнодорожников в 2007 году.

«Мне предлагали деньги за подписание Корчагина. Мы встретились перед подписанием, обсудили условия, но как только сам футболист вышел, то другой человек, оставшийся внутри, назвал сумму. Она была больше 10 тысяч долларов? Намного. Но не важно, потому что я отказался: «Вроде мы вам платить должны».

Тогда, кстати, случилась первая размолвка с Семиным, который был против подписания этого футболиста. Я ответил, что формирование состава – прерогатива тренера. Он повторил, что не хочет его брать. Я сказал, что вот теперь он точно будет в команде.

Правда ли, что дело чуть не дошло до драки? Что вы, какая драка? У нас разные весовые категории. Я – кмс по боксу», — заявил Бышовец.

Отечественный специалист проработал в «Локомотиве» с 26 декабря 2006 года по 13 ноября 2007 года.