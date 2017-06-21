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    Бышовец: «Мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец отметил, что ему предлагали деньги при переходе в команду форварда Эрика Корчагина. Футболист стал игроком железнодорожников в 2007 году.

    «Мне предлагали деньги за подписание Корчагина. Мы встретились перед подписанием, обсудили условия, но как только сам футболист вышел, то другой человек, оставшийся внутри, назвал сумму. Она была больше 10 тысяч долларов? Намного. Но не важно, потому что я отказался: «Вроде мы вам платить должны».

    Тогда, кстати, случилась первая размолвка с Семиным, который был против подписания этого футболиста. Я ответил, что формирование состава – прерогатива тренера. Он повторил, что не хочет его брать. Я сказал, что вот теперь он точно будет в команде.

    Правда ли, что дело чуть не дошло до драки? Что вы, какая драка? У нас разные весовые категории. Я – кмс по боксу», — заявил Бышовец.

    Отечественный специалист проработал в «Локомотиве» с 26 декабря 2006 года по 13 ноября 2007 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 13:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2017, 22:38

      коррупция сожрёт эту страну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2017, 20:21

      Крыша совсем дымит видимо)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      ГРОМ-2 21 июня 2017, 17:48

      Понятно теперь почему Кокорин и многие другие переходили в Зенит,банальный откат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 июня 2017, 17:40

      С возрастом понятие "корпоративная этика" не давлеет, что дает нам
      возможность узнать интересные подробности из жизни легенд.
      Анатолий Федорович, если начали вещать,то продолжайте,не останавливайтесь))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 июня 2017, 15:38

      Хах, потом скорее всего были более жесткие размолвки после ухода Лоськова и Евсеева, Семин там наверное вообще волосы рвал на президентском кресле.

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