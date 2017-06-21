Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» отправился на сборы в Словению

    «Урал» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Сегодня команда вылетела в Словению, где будет тренироваться в Моравске-Топлице. Первое занятие состоится уже сегодня.

    Здесь российский клуб проведет оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них пройдут три контрольных матча с местными командами. 22 июня «Урал» встретится с чемпионом Словении – «Марибором». 26 июня запланирован матч с еще одним словенским клубом – ФК «Анкаран», который является одним из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении. Завершится первый сбор 30 июня поединком против «Целе», пятой командой чемпионата Словении.

    Второй словенский сбор «Урала» стартует 2 июля, а закончится 12-го числа. За это время екатеринбуржцы также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, «Урал» встретится с белградским «Партизаном» и луганской «Зарей». Еще один соперник уточняется.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2017 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11