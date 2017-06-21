«Урал» отправился на сборы в Словению

«Урал» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Сегодня команда вылетела в Словению, где будет тренироваться в Моравске-Топлице. Первое занятие состоится уже сегодня.

Здесь российский клуб проведет оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них пройдут три контрольных матча с местными командами. 22 июня «Урал» встретится с чемпионом Словении – «Марибором». 26 июня запланирован матч с еще одним словенским клубом – ФК «Анкаран», который является одним из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении. Завершится первый сбор 30 июня поединком против «Целе», пятой командой чемпионата Словении.

Второй словенский сбор «Урала» стартует 2 июля, а закончится 12-го числа. За это время екатеринбуржцы также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, «Урал» встретится с белградским «Партизаном» и луганской «Зарей». Еще один соперник уточняется.