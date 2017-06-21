«Ювентус» предлагает «Фиорентине» 45 миллионов за Бернардески

Руководство «Ювентуса» вступило в переговоры с «Фиорентиной» о покупке Федерико Бернардески. Чемпиона Италии готовы предложить за 23-летнего игрока национальной команды 45 миллионов евро. Это больше, чем ранее предлагали «Интер» и «Бавария». При этом во Флоренции рассчитывают выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 50 миллионов.

Ранее Бернардески отказался продлевать контракт с «Фиорентиной», он хотел бы сменить команду. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2018 года.

В прошедшем сезоне он провел 32 матча в Серии А, забив в них 11 голов и сделав пять результативных передач.