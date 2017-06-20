Натхо заявил, что игрокам ЦСКА нужно сделать все возможное для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился эмоциями от первой тренировки после отпуска, выразил надежду на то, что армейцев ждет великолепный сезон, а также подчеркнул, что красно-синим нужно приложить максимальные усилия для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, подопечные Виктора Гончаренко стартуют в турнире с третьего квалификационного раунда.

«Никаких проблем я не испытал, поскольку пауза получилась совсем маленькой, всего восемь дней. Чувствую себя хорошо, полон сил и готов к работе с командой. У меня отличное настроение? Да, ведь всегда здорово начинать новый футбольный год, опять видеть всех ребят, которые давно стали мне друзьями.

Очень надеюсь, что впереди у нас великолепный сезон. А для начала нужно сделать все возможное, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и не терять очки на старте первенства. Сейчас это наша основная задача на первый отрезок долгого пути», – сказал Натхо.