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    Натхо заявил, что игрокам ЦСКА нужно сделать все возможное для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился эмоциями от первой тренировки после отпуска, выразил надежду на то, что армейцев ждет великолепный сезон, а также подчеркнул, что красно-синим нужно приложить максимальные усилия для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

    Напомним, подопечные Виктора Гончаренко стартуют в турнире с третьего квалификационного раунда.

    «Никаких проблем я не испытал, поскольку пауза получилась совсем маленькой, всего восемь дней. Чувствую себя хорошо, полон сил и готов к работе с командой. У меня отличное настроение? Да, ведь всегда здорово начинать новый футбольный год, опять видеть всех ребят, которые давно стали мне друзьями.

    Очень надеюсь, что впереди у нас великолепный сезон. А для начала нужно сделать все возможное, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и не терять очки на старте первенства. Сейчас это наша основная задача на первый отрезок долгого пути», – сказал Натхо.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.06.2017 22:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 июня 2017, 11:36

      Будем надеется, что ребята порадуют нас хорошей игрой.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 июня 2017, 11:27

      Мы верим, что так и будет, Бибрас! Успехов тебе в ЦСКА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 июня 2017, 09:05

      нам нужен Думбия!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 июня 2017, 08:31

      квалификация лёгкой не бывает,одни засады))))

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 05:08

      Уж запрягитесь.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 00:22

      Уж постарайтесь!!! Другой вариант и не рассматривается!!! и Удачи

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