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  • Натхо заявил, что игрокам ЦСКА нужно сделать все возможное для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов

Натхо заявил, что игрокам ЦСКА нужно сделать все возможное для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов

20 июня 2017, 22:18
6

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился эмоциями от первой тренировки после отпуска, выразил надежду на то, что армейцев ждет великолепный сезон, а также подчеркнул, что красно-синим нужно приложить максимальные усилия для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, подопечные Виктора Гончаренко стартуют в турнире с третьего квалификационного раунда.

«Никаких проблем я не испытал, поскольку пауза получилась совсем маленькой, всего восемь дней. Чувствую себя хорошо, полон сил и готов к работе с командой. У меня отличное настроение? Да, ведь всегда здорово начинать новый футбольный год, опять видеть всех ребят, которые давно стали мне друзьями.

Очень надеюсь, что впереди у нас великолепный сезон. А для начала нужно сделать все возможное, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и не терять очки на старте первенства. Сейчас это наша основная задача на первый отрезок долгого пути», – сказал Натхо.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (6)
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Nerlinger
1497993732
Уж постарайтесь!!! Другой вариант и не рассматривается!!! и Удачи
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Дядя Серёжа
1498010888
Уж запрягитесь.
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himik2-62
1498023093
квалификация лёгкой не бывает,одни засады))))
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1498025150
нам нужен Думбия!))
Ответить
chempion_cska
1498033674
Мы верим, что так и будет, Бибрас! Успехов тебе в ЦСКА!
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prtcs
1498034214
Будем надеется, что ребята порадуют нас хорошей игрой.
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