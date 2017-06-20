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СМИ: Ерохин перейдет из «Ростова» в «Зенит»

20 июня 2017, 20:08
57

Хавбек «Ростова» Александр Ерохин перейдет в «Зенит». Между клубами достигнута договоренность о трансфере 27-летнего игрока.

Ранее в петербургский клуб из стана желто-синих уже перебрались полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев. Также сегодня появилась информация, что сине-бело-голубые заключили соглашение с еще одним ростовчанином – полузащитником Дмитрием Полозом.

В прошедшем сезоне Ерохин принял участие в 38-ми матчах, записав на свой счет пять голов и шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Ерохин Александр
Комментарии (57)
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AlmazZz93
1497979416
Следующая новость - футбольный клуб Ростов переходит в Зенит
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shinnik
1497980131
Это всё. Нет больше любимой команды. Есть резервация.Или отстой.
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zico2205
1497980154
Да хоть полный состав Ростова заберите- только ничего у вас не выйдет....Дирижера то нет....
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ФК_Полоцк
1497982601
Вместо того, чтобы идти к Бердыеву в Рубин и продолжать играть в волевой футбол - выбирают банку в Зените. Зенит походу просто их скупает, чтобы в других клубах не играли. Ни себе не людям...
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Dgon1987
1497982790
Зенит губит русских игроков!
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Томь вперёд
1497984523
Жаль Ростов! Совсем посыпалась команда!
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Обер-КанцлерЪ
1497984749
От Ростова кроме названия вобще скоро ничего не останется похоже. Жаль, хороший клуб был.
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первый третий с права
1497984829
сочувствую Ростову это беда.
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kazak161
1497985052
Еще одного игрока сборной России потеряли!
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adekvat
1498026644
3 состава будет прийдется лавку удленять.
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