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    СМИ: Ерохин перейдет из «Ростова» в «Зенит»

    Хавбек «Ростова» Александр Ерохин перейдет в «Зенит». Между клубами достигнута договоренность о трансфере 27-летнего игрока.

    Ранее в петербургский клуб из стана желто-синих уже перебрались полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев. Также сегодня появилась информация, что сине-бело-голубые заключили соглашение с еще одним ростовчанином – полузащитником Дмитрием Полозом.

    В прошедшем сезоне Ерохин принял участие в 38-ми матчах, записав на свой счет пять голов и шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 20:08
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2017, 22:35

      ТЬФУ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 июня 2017, 21:26

      Надоело уже читать про бегущих крыс..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 21 июня 2017, 09:30

      3 состава будет прийдется лавку удленять.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 09:28

      Всех бы уж забирали. Только без Бердыева толку мало!!! Загубят...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 21 июня 2017, 06:00

      Сначала сватают в Зенит всех кого не лень, а перед самым началом чемпионата окажется, что такими персонажами там и не пахнет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 июня 2017, 03:36

      ради скамейки переходит,вероятно.шансов на основу весьма мало

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Alex Flash 21 июня 2017, 09:25

      Ерохин и Полоз силнее тех россиян что есть в Зените, так что на лавке не будут сидеть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Allfess 20 июня 2017, 23:31

      А чего по одному-то? Забирайте всех оптом!)(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 20 июня 2017, 23:02

      Воспитанники Курбана Бердыева, как правило, год-полтора продолжают играть на том же уровне. На это и рассчитывает Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1297

      compka > vvv246 20 июня 2017, 23:25

      Как неликвид выставите? В цене проблема!
      Ерохин и Полоз по играм в сборной сейчас в тренде.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 22:30

      Парень просчитал для себя этот переход как шаг вперёд... Впереди крайняя пятилетка карьеры, пора серьёзно шевелиться.... Успехов ему!..

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 > insider_retro 21 июня 2017, 09:56

      Новосельцев тоже в прошлом году сделал шаг вперед. И что?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > firs04 22 июня 2017, 16:59

      Шаг не получился.... Надо ещё шаг сделать... Он же не безногий...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2017, 22:20

      Да пусть Зенит уже весь Ростов заберет !

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