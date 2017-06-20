СМИ: Ерохин перейдет из «Ростова» в «Зенит»

Хавбек «Ростова» Александр Ерохин перейдет в «Зенит». Между клубами достигнута договоренность о трансфере 27-летнего игрока.

Ранее в петербургский клуб из стана желто-синих уже перебрались полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев. Также сегодня появилась информация, что сине-бело-голубые заключили соглашение с еще одним ростовчанином – полузащитником Дмитрием Полозом.

В прошедшем сезоне Ерохин принял участие в 38-ми матчах, записав на свой счет пять голов и шесть результативных передач.