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    Неценко: «В матче с Австралией Германия казалась первоклассником, который пошел в школу и терялся у доски»

    Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Австралии (3:2).

    «Германия казалась первоклассником, который пошел в школу и терялся у доски. Но урок она, правда, сдала благодаря вариативной атаке. Иногда играла впереди шла в одной касание – залюбуешься. И все же сырость обоймы и отсутствие баланса позволили Австралии загрузить немцам из двух ударов в створ», – сказал Неценко.

    После победы сборная Германии расположилась на втором месте в турнирной таблице группы В, Австралия – третья.

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    Источник: Instagram

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    20.06.2017 18:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 23:06

      Не ну не да такой степени всё плохо!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 22:56

      Некорректно по немцам прошёлся.... Поиграли, покуражились, изобретательно расписывали атаки... Да, не всё залетело и счёт сумбурный... Но кто есть кто - было очевидно...

      1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 20 июня 2017, 19:28

      Александр, абсолютно не прав, играла совершенно новая команда и при этом без проблем обыграла Австралию. Пустили два гола - да, но когда хотели тут же прибавляли

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > nailvakh 20 июня 2017, 22:57

      Причём запас прочности чувствуется солидный...

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 июня 2017, 18:08

      Тогда уж, россияне - детский сад! Не смогли с нормальным счётом обыграть слабейшую команду турнира, забив, с натугой, один гол. Второй-то новозеландцы забили себе сами.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > multiscan 20 июня 2017, 23:01

      Наши в норме, а вот комментатор погорячился....

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