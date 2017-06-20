Неценко: «В матче с Австралией Германия казалась первоклассником, который пошел в школу и терялся у доски»

Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Австралии (3:2).

«Германия казалась первоклассником, который пошел в школу и терялся у доски. Но урок она, правда, сдала благодаря вариативной атаке. Иногда играла впереди шла в одной касание – залюбуешься. И все же сырость обоймы и отсутствие баланса позволили Австралии загрузить немцам из двух ударов в створ», – сказал Неценко.

После победы сборная Германии расположилась на втором месте в турнирной таблице группы В, Австралия – третья.