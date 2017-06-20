Сов: «Моя цель – без остатка отдаваться в матчах за «Динамо»

Самба Сов прокомментировал свой переход в московское «Динамо».Как отметил футболист, он знаком с историей российского футбола.

«Я слышал про «Динамо». Это великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев. Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате.

Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны.

Россия – новый вызов? Безусловно, это так. Я уже успел поиграть во Франции и Турции. Теперь же отправляюсь в Россию с большим желанием помочь «Динамо» достичь поставленных целей.

Мне очень хочется проявить себя. Знаю, что «Динамо» — великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне Сов провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.