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    Сов: «Моя цель – без остатка отдаваться в матчах за «Динамо»

    Самба Сов прокомментировал свой переход в московское «Динамо».Как отметил футболист, он знаком с историей российского футбола.

    «Я слышал про «Динамо». Это великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев. Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате.

    Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны.

    Россия – новый вызов? Безусловно, это так. Я уже успел поиграть во Франции и Турции. Теперь же отправляюсь в Россию с большим желанием помочь «Динамо» достичь поставленных целей.

    Мне очень хочется проявить себя. Знаю, что «Динамо» — великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель», – заявил футболист.

    В завершившемся сезоне Сов провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ФК «Динамо»

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    20.06.2017 17:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 23 июня 2017, 11:25

      уДачи ему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 22 июня 2017, 13:36

      Удачи Самба Сов, надеюсь будешь рвать всех на поле и играть за эмблему на груди!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 18:18

      Еще один Самба Сов ? Или это один и то же , что перешел в Ахмат ?

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