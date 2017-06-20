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    Стогниенко: «Сборная Мексики меня пугает больше, чем Португалия»

    Спортивный комментатор Владимир Стогниенко оценил шансы сборной России в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению журналиста, у ближайших соперников подопечных Станислава Черчесова есть определенные проблемы в обороне.

    «Португалия, конечно, значительно более разнообразная в атаке команда, чем раньше. Но если в атакующей линии появляются новые кадры, то в защите совсем все скучно и уязвимо. С появлением новых атакующих игроков у Португалии появилось очень много вариантов в нападении. Хотя традиционно считалось, что у португальцев проблемы с центрфорвардом, но сегодня на этой позиции играет Роналду.

    Я не думаю, что будет прямо совсем все страшно, но наша сборная должна играть значительно быстрее, чем с новозеландцами, и делать гораздо меньше ошибок. Хотя увеличение скорости и уменьшение ошибок — это уже достаточно сложно. Но, откровенно говоря, меня Мексика пугает больше — уж очень быстрая команда», – заявил Стогниенко.

    Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 14:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:35

      Испуг в сторону, товарищ журналист... Прочь упаднические настроения... Надежда умирает последней....

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