Стогниенко: «Сборная Мексики меня пугает больше, чем Португалия»

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко оценил шансы сборной России в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению журналиста, у ближайших соперников подопечных Станислава Черчесова есть определенные проблемы в обороне.

«Португалия, конечно, значительно более разнообразная в атаке команда, чем раньше. Но если в атакующей линии появляются новые кадры, то в защите совсем все скучно и уязвимо. С появлением новых атакующих игроков у Португалии появилось очень много вариантов в нападении. Хотя традиционно считалось, что у португальцев проблемы с центрфорвардом, но сегодня на этой позиции играет Роналду.

Я не думаю, что будет прямо совсем все страшно, но наша сборная должна играть значительно быстрее, чем с новозеландцами, и делать гораздо меньше ошибок. Хотя увеличение скорости и уменьшение ошибок — это уже достаточно сложно. Но, откровенно говоря, меня Мексика пугает больше — уж очень быстрая команда», – заявил Стогниенко.

Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).