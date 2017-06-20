«Реал» нацелился на лучшего игрока АПЛ сезона-2016/17

«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Утверждается, что клуб из Мадрида намерен приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.

По данным источника, сливочные хотели заполучить футболиста еще во времена его выступлений за «Лестер Сити».

Контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная стоимость хавбека составляет 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги.