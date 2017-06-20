Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» нацелился на лучшего игрока АПЛ сезона-2016/17

    «Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Утверждается, что клуб из Мадрида намерен приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.

    По данным источника, сливочные хотели заполучить футболиста еще во времена его выступлений за «Лестер Сити».

    Контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная стоимость хавбека составляет 40 миллионов евро.

    В минувшем сезоне 26-летний полузащитник был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 16:32

      Так пускай целится . Прицел то уже сбит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 июня 2017, 13:04

      Поздно пить баржоми! Год прозевали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 20 июня 2017, 12:42

      Год назад нужно было покупать у Лестера, сейчас Челси не отдадаст.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 20 июня 2017, 12:41

      Реал взялся за старое , скупать всех состоявшихся игроков. Сами воспитать не хотят или не могут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > lek! 20 июня 2017, 16:15

      самый богатый клуб мира может себе это позволить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > Igreks 20 июня 2017, 16:51

      могут позволить только купить сосотоявшихся звёзд... такая у них и команда... а воспитывали бы лет так с 20 своих сами, как делают другие клубы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Валентий > lek! 21 июня 2017, 11:45

      Болельщики других клубов взялись за старое : говорить, что Реал покупает звезд, а не воспитывает своих, приводя в пример Хави и Иньесту из Барселоны (которым уже за 30). При этом считается, что Суарез, Неймар, Ракитич, Маскерано - воспитанники Барсы. А еще мне нравится тот факт, что некоторые болельщики считают, дескать, переходя в Реал игроки "загнивают", хотя это явление есть во многих клубах. Но всех почему то волнует именно Реал Мадрид.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1894

      lek! > Валентий 21 июня 2017, 13:25

      Ты начал сравнение в котором реал ни когда близко не подойдет к Барселоне на счет воспитанников. А загнивают они в реале из 100% 70% игроков. Ни чего не имею против реала но это так и есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 10:56

      Парняга прям нарасхват.... С момента появления в Лестере его цена и ценность несравненно подросли..... Нормальный такой трудоголик, который всего добился сам! Успехов!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 20 июня 2017, 10:21

      Не отпустят!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11