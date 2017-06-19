Смолов: «Я очень сильно изменился»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как преодолел сложный этап в карьере, когда на протяжении долгого времени не мог забить.

Отметим, что по итогам двух последних сезонов форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Сейчас у меня уже и нет мыслей о том, как было тяжело. Главное, что тот этап позади. Рад, что смог его преодолеть. Я очень сильно изменился. У каждого в жизни бывают периоды испытаний, которые закаляют тебя и делают сильнее. Ты становишься взрослее, меняются мировоззрение, манера поведения, взгляды на жизнь и мнение о себе», – сказал Смолов.