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Смолов: «Я очень сильно изменился»

19 июня 2017, 22:47
14

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как преодолел сложный этап в карьере, когда на протяжении долгого времени не мог забить.

Отметим, что по итогам двух последних сезонов форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Сейчас у меня уже и нет мыслей о том, как было тяжело. Главное, что тот этап позади. Рад, что смог его преодолеть. Я очень сильно изменился. У каждого в жизни бывают периоды испытаний, которые закаляют тебя и делают сильнее. Ты становишься взрослее, меняются мировоззрение, манера поведения, взгляды на жизнь и мнение о себе», – сказал Смолов.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (14)
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insider_retro
1497901964
Вне зависимости от предпочтений - и да улыбнётся удача тебе!!! И потянешь ты лямку забивного и в сборной и в клубе! И сделает карьера красивый вираж! Мыслишь, оцениваешь себя - и это здраво!!!
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DeutschlandUberAlles
1497902018
Молодец! Удачи тебе Федя!
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Йогурт Мэн
1497904671
Взялся за ум! Желаю поступить также некоторым русским футболистам) не буду называть имён и показывать пальцем) удачи, Фёдор, всё ещё впереди!
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Tajik-za Zenit
1497905010
Главное продолжать в том же духе удачи кароч
Ответить
Tostao
1497905751
Теперь ждём от Кокоры изменений.
Ответить
арейская
1497910768
Хорошо сказал, осмысленно, осознанно, надеюсь звёздная болезнь ему уже не страшна...
Ответить
tank219
1497926314
Это медные трубы называется
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Gullit 76
1497935018
Ещё бы Какошу с Дзюбой так изменить и была бы вполне нормальная атака в сборной.
Ответить
OfaZavr
1497939481
Молодец Фёдор. Продолжай прогрессировать.
Ответить
Бугимен
1497982253
Удачи Федя,мы тебя еще увидим в Европе!
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