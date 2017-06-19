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    Смолов: «Я очень сильно изменился»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как преодолел сложный этап в карьере, когда на протяжении долгого времени не мог забить.

    Отметим, что по итогам двух последних сезонов форвард становился лучшим бомбардиром РФПЛ.

    «Сейчас у меня уже и нет мыслей о том, как было тяжело. Главное, что тот этап позади. Рад, что смог его преодолеть. Я очень сильно изменился. У каждого в жизни бывают периоды испытаний, которые закаляют тебя и делают сильнее. Ты становишься взрослее, меняются мировоззрение, манера поведения, взгляды на жизнь и мнение о себе», – сказал Смолов.

    Источник: ФИФА

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    19.06.2017 22:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июня 2017, 21:10

      Удачи Федя,мы тебя еще увидим в Европе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2017, 09:18

      Молодец Фёдор. Продолжай прогрессировать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 08:03

      Ещё бы Какошу с Дзюбой так изменить и была бы вполне нормальная атака в сборной.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gullit 76 20 июня 2017, 10:06

      Зависит от них.... Они должны сами ИЗМЕНИТЬСЯ.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 05:38

      Это медные трубы называется

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 20 июня 2017, 10:05

      Сказочно.... В смысле подбора источника....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2017, 01:19

      Хорошо сказал, осмысленно, осознанно, надеюсь звёздная болезнь ему уже не страшна...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > арейская 20 июня 2017, 10:04

      Вообще редкое явление, тем более ЦЕННО....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 июня 2017, 23:55

      Теперь ждём от Кокоры изменений.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Tostao 20 июня 2017, 10:03

      Осмыслит ли, перевоплотится ли?.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 23:43

      Главное продолжать в том же духе удачи кароч

      3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 19 июня 2017, 23:37

      Взялся за ум! Желаю поступить также некоторым русским футболистам) не буду называть имён и показывать пальцем) удачи, Фёдор, всё ещё впереди!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 22:53

      Молодец! Удачи тебе Федя!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 22:52

      Вне зависимости от предпочтений - и да улыбнётся удача тебе!!! И потянешь ты лямку забивного и в сборной и в клубе! И сделает карьера красивый вираж! Мыслишь, оцениваешь себя - и это здраво!!!

      5
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