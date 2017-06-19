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    Джан считает, что видеоповторы убивают эмоции футбола

    Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился мнением о системе видеоповторов, а также оценил шансы национальной команды на победу в Кубке конфедераций-2017.

    Отметим, что ранее судьи на матчах турнира после просмотра повторов отменяли забитые мячи.

    – Ваша команда – фаворит турнира?

    – У нас хорошая команда. Но Чили и Португалия – очень сильные соперники. То, что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.

    – Что скажете про систему видеоповторов?

    – Мне кажется, они не нужны. Но у людей могут быть разные мнения. По-моему, видеоповторы убивают эмоции футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 22:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 20 июня 2017, 11:54

      Ну, типа, футбол единственный вид спорта остался. Да ещё подкидной и очко.- там тоже видео повторов нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 20 июня 2017, 06:06

      чушь

      3
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 20 июня 2017, 05:47

      Правильно сказал, они действительно убьют футбол.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ded-53 20 июня 2017, 10:11

      Не стоит быть столь категоричным, время покажет....

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 июня 2017, 03:52

      Бред, бред, бред! О чем вообще речь?! Это в первую очередь спорт, и в спорте должны одинакого трактовать события в обе стороны. Видеоповторы этому способствуют.

      И вообще, когда сегодня смотрел Австралия-Германия и судья обратился к ассистенту по видеоповтору было какое то крутое ощущение , ожидание или предвкушение...ну было круто, сложно описать словами

      6
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > тигрик 20 июня 2017, 10:13

      Однозначно.... К тому же это разовые эпизоды....

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 июня 2017, 03:29

      Так и есть.

      -1
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      Рейтинг: +18

      ФизрукСССР 20 июня 2017, 00:08

      Полностью с ним согласен

      -1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 23:40

      В этом есть свои минусы и плюсы

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Tajik-za Zenit 20 июня 2017, 10:10

      Так везде.... Главное, что бы при принятии решений главенствовал значительный перевес плюсов.....

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 июня 2017, 23:26

      А по-моему, все как раз наоборот. Представьте себе, что арбитр принимает спорное решение - все в шоке, хватаются за сердце, а тут - опа! - видеоповтор, на котором либо подтверждается правота арбитра или же наоборот - повтор показывает его оплошность. Одна часть стадиона с горя хватается за голову, а другая от радости вскакивает со своих мест. Чем не эмоции-то? Не говоря уже про справедливость.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > SKS6891 20 июня 2017, 10:09

      Мнений может быть сколько угодно... Будем посмотреть как футбольные бонзы-функционеры решат.... Мы ни на что не повлияем.... Только спорить (корректно) и остаётся....

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 23:20

      Убивают эмоции эпизоды, когда игроки бегают за судьёй, уговаривая на пеналь или карточку, когда исподтишка наносят травмы, а потом руками разводят...

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 июня 2017, 22:58

      особенно они бы убили матч германия - англия на ЧМ

      6
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