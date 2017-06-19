Джан считает, что видеоповторы убивают эмоции футбола

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился мнением о системе видеоповторов, а также оценил шансы национальной команды на победу в Кубке конфедераций-2017.

Отметим, что ранее судьи на матчах турнира после просмотра повторов отменяли забитые мячи.

– Ваша команда – фаворит турнира?

– У нас хорошая команда. Но Чили и Португалия – очень сильные соперники. То, что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.

– Что скажете про систему видеоповторов?

– Мне кажется, они не нужны. Но у людей могут быть разные мнения. По-моему, видеоповторы убивают эмоции футбола.