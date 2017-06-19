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Джан считает, что видеоповторы убивают эмоции футбола

19 июня 2017, 22:33
18

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился мнением о системе видеоповторов, а также оценил шансы национальной команды на победу в Кубке конфедераций-2017.

Отметим, что ранее судьи на матчах турнира после просмотра повторов отменяли забитые мячи.

– Ваша команда – фаворит турнира?

– У нас хорошая команда. Но Чили и Португалия – очень сильные соперники. То, что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.

– Что скажете про систему видеоповторов?

– Мне кажется, они не нужны. Но у людей могут быть разные мнения. По-моему, видеоповторы убивают эмоции футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Германия Джан Эмре
Комментарии (18)
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Павел Буре
1497901131
Джан иди ты на ЙУХ. Ты что футбол не смотришь?? сколько ошибок судей влияли на результаты матчей!
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zico2205
1497901179
Да всем понятно,что повторы просто необходимы...Сколько уже голов отменены из-за офсайдов....Да и с продажными судьями надо как то бороться...Это вот лучший способ....Только вот надо давать 1 попытку каждой команде просмотреть момент , влияющий на результат матча,как например в теннисе или волейболе...
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Asbjorn
1497902316
особенно они бы убили матч германия - англия на ЧМ
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insider_retro
1497903644
Убивают эмоции эпизоды, когда игроки бегают за судьёй, уговаривая на пеналь или карточку, когда исподтишка наносят травмы, а потом руками разводят...
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SKS6891
1497904014
А по-моему, все как раз наоборот. Представьте себе, что арбитр принимает спорное решение - все в шоке, хватаются за сердце, а тут - опа! - видеоповтор, на котором либо подтверждается правота арбитра или же наоборот - повтор показывает его оплошность. Одна часть стадиона с горя хватается за голову, а другая от радости вскакивает со своих мест. Чем не эмоции-то? Не говоря уже про справедливость.
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Tajik-za Zenit
1497904859
В этом есть свои минусы и плюсы
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kykyi
1497918575
Так и есть.
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тигрик
1497919964
Бред, бред, бред! О чем вообще речь?! Это в первую очередь спорт, и в спорте должны одинакого трактовать события в обе стороны. Видеоповторы этому способствуют. И вообще, когда сегодня смотрел Австралия-Германия и судья обратился к ассистенту по видеоповтору было какое то крутое ощущение , ожидание или предвкушение...ну было круто, сложно описать словами
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ded-53
1497926848
Правильно сказал, они действительно убьют футбол.
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111ax
1497927980
чушь
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