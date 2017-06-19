Кубок конфедераций. Сборная Германии нанесла поражение Австралии

В матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала победу над Австралией – 3:2.

Таким образом, немецкая сборная после стартовой игры расположилась на втором месте в турнирной таблице группы В, австралийцы – третьи.

Кубок конфедераций. Группа В. 1-й тур

Австралия – Германия – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Штиндль, 5; 1:1 – Роджич, 41; 1:2 – Дракслер, 44 (с пенальти); 1:3 – Горецка, 48; 2:3 – Юрич, 56.

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сейнсбери, Миллиган, Моуй, Луонго (Крузе, 46), Роджич (Тройси, 71), Леки, Юрич (Кэйхилл, 86).

Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт (Зюле, 63), Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78).

Предупреждения: Сейнсбери, 64 – Горецка, 55.

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