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Кубок конфедераций. Сборная Германии нанесла поражение Австралии

19 июня 2017, 19:52
10

В матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала победу над Австралией – 3:2.

Таким образом, немецкая сборная после стартовой игры расположилась на втором месте в турнирной таблице группы В, австралийцы – третьи.

Кубок конфедераций. Группа В. 1-й тур

Австралия – Германия – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Штиндль, 5; 1:1 – Роджич, 41; 1:2 – Дракслер, 44 (с пенальти); 1:3 – Горецка, 48; 2:3 – Юрич, 56.

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сейнсбери, Миллиган, Моуй, Луонго (Крузе, 46), Роджич (Тройси, 71), Леки, Юрич (Кэйхилл, 86).

Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт (Зюле, 63), Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78).

Предупреждения: Сейнсбери, 64 – Горецка, 55.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Австралия Германия
Комментарии (10)
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insider_retro
1497891364
Нанесла.... Первые 20 минут рисовали итоговый счёт под 5-0.... А потом 2 недоразумения и всё стало на тоненького.... Не надо шапками закидывать...
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DeutschlandUberAlles
1497891537
Названия новости не соответствует происходившим событиям... эх молодёжь ! Далее должны по идее прибавлять.
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qw3rty33
1497891979
счет несерьезный
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Mahone
1497895773
Второй состав,слабовато
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directorpg
1497895845
Австралийцы молодцы
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Par Mezan
1497895866
Хоть и второй состав и совсем пацаны, - вот она, школа Бундеса...
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bakha23
1497897787
Австралия хорошо играла дала бой молодежке Германии.
Ответить
Психинквизитор
1497917501
австралия конечно молодцы,ну это всё таки германия,у них и второй состав легко может рвать,я как патриот надеюсь на финал Россия-Германия
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tank219
1497946101
Как говорится: мы забили два красивых, но получили три случайных
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