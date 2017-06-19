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    Кубок конфедераций. Сборная Германии нанесла поражение Австралии

    В матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала победу над Австралией – 3:2.

    Таким образом, немецкая сборная после стартовой игры расположилась на втором месте в турнирной таблице группы В, австралийцы – третьи.

    Кубок конфедераций. Группа В. 1-й тур

    Австралия – Германия – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Штиндль, 5; 1:1 – Роджич, 41; 1:2 – Дракслер, 44 (с пенальти); 1:3 – Горецка, 48; 2:3 – Юрич, 56.

    Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Бехич, Сейнсбери, Миллиган, Моуй, Луонго (Крузе, 46), Роджич (Тройси, 71), Леки, Юрич (Кэйхилл, 86).

    Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Рюдигер, Киммих, Руди, Дракслер, Горецка, Брандт (Зюле, 63), Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78).

    Предупреждения: Сейнсбери, 64 – Горецка, 55.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 19:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 11:08

      Как говорится: мы забили два красивых, но получили три случайных

      0
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      Рейтинг: +42

      Психинквизитор 20 июня 2017, 03:11

      австралия конечно молодцы,ну это всё таки германия,у них и второй состав легко может рвать,я как патриот надеюсь на финал Россия-Германия

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 19 июня 2017, 21:43

      Австралия хорошо играла дала бой молодежке Германии.

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 июня 2017, 21:11

      Хоть и второй состав и совсем пацаны, - вот она, школа Бундеса...

      1
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      ...
      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop > Par Mezan 19 июня 2017, 21:29

      Н-да, зато у нас Бухаров! Хи.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 июня 2017, 21:10

      Австралийцы молодцы

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 июня 2017, 21:09

      Второй состав,слабовато

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 19 июня 2017, 20:06

      счет несерьезный

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 19:58

      Названия новости не соответствует происходившим событиям... эх молодёжь ! Далее должны по идее прибавлять.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 19:56

      Нанесла.... Первые 20 минут рисовали итоговый счёт под 5-0.... А потом 2 недоразумения и всё стало на тоненького.... Не надо шапками закидывать...

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