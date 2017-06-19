Лопырева: «Очень многое делаю для популяризации футбола»

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева считает себя преданной футболу. По словам бывшей топ-модели, она делает очень много полезного для популяризации этого вида спорта.

– Когда ехали в Санкт-Петербург, уже представляли, чем предстоит заниматься на церемонии открытия?

– Ждала этого события с трепетом и огромным волнением. Уже потом, во время торжеств на таком огромном стадионе, ощущала себя самой счастливой участницей.

– Как думаете – то, что вам доверили такую ответственную роль, стечение обстоятельств или судьба?

– Скорее последнее. Ведь я так люблю футбол, знакома со многими людьми, чьи имена вписаны в его историю. Но самое главное, очень многое делаю для популяризации этой прекрасной игры. Так что звание посла чемпионата мира я, скорее всего, заслужила именно преданностью виду спорта.

– Что значит для вас Кубок конфедераций?

– Кроме того, что это большой и очень интересный турнир, он важен как возможность проверить готовность всех служб перед чемпионатом мира. И, в случае необходимости, провести работу над ошибками.

То же самое касается и команды Станислава Черчесова, который сейчас выстраивает новую сборную с оригинальным игровым лицом. Надеюсь, и у него, и у организаторов все получится.