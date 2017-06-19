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    Лопырева: «Очень многое делаю для популяризации футбола»

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева считает себя преданной футболу. По словам бывшей топ-модели, она делает очень много полезного для популяризации этого вида спорта.

    – Когда ехали в Санкт-Петербург, уже представляли, чем предстоит заниматься на церемонии открытия?

    – Ждала этого события с трепетом и огромным волнением. Уже потом, во время торжеств на таком огромном стадионе, ощущала себя самой счастливой участницей.

    – Как думаете – то, что вам доверили такую ответственную роль, стечение обстоятельств или судьба?

    – Скорее последнее. Ведь я так люблю футбол, знакома со многими людьми, чьи имена вписаны в его историю. Но самое главное, очень многое делаю для популяризации этой прекрасной игры. Так что звание посла чемпионата мира я, скорее всего, заслужила именно преданностью виду спорта.

    – Что значит для вас Кубок конфедераций?

    – Кроме того, что это большой и очень интересный турнир, он важен как возможность проверить готовность всех служб перед чемпионатом мира. И, в случае необходимости, провести работу над ошибками.

    То же самое касается и команды Станислава Черчесова, который сейчас выстраивает новую сборную с оригинальным игровым лицом. Надеюсь, и у него, и у организаторов все получится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 06:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 13:24

      Вот кто она, узнал наконец - бывшая топ-модель. И этого достаточно, чтобы представлять сборную страны?

      0
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      ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > tank219 19 июня 2017, 14:04

      Американцы и европейцы клюют на это...)))

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 июня 2017, 11:50

      Прикладывает усилия найти мужа футболиста ?

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 июня 2017, 10:50

      Среди своих подружек блондинок она его популяризирует?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 10:29

      кто нибудь мне дураку объясните кто такая Лопырева может артистка может певица, что она такого сделала, что представляет себя звездой, скорее всего не футбол она пиарит, а саму себя

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 10:26

      а у нас все что то делают для развития и популяризации футбола, но он никак не хочет развиваться и тем более популяризоваться, вот в чем проблема

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 июня 2017, 10:16

      В свое время Вика популярицизировала Федора Смолова очень удачно, теперь взялась за всю сборную. Молодец!!! Успеха тебе!!!

      1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 19 июня 2017, 08:20

      бомбардир - красавчики, каждый день что-то отчебучат. Вы хоть смотрите что печатаете, всё-таки много людей читают, эх, Лопыерва-Лопыерва........

      3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 июня 2017, 08:17

      Без Вики футбол бы точно не пропал. А вот Вика чем известна?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 08:14

      И даже известно
      Каким местом.

      3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 19 июня 2017, 10:20

      Повсеместно.

      1
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      Рейтинг: +40

      ЮрецVDV 19 июня 2017, 08:13

      ЛопыЕРВА???

      2
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