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Лопырева: «Очень многое делаю для популяризации футбола»

19 июня 2017, 06:54
15

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева считает себя преданной футболу. По словам бывшей топ-модели, она делает очень много полезного для популяризации этого вида спорта.

– Когда ехали в Санкт-Петербург, уже представляли, чем предстоит заниматься на церемонии открытия?

– Ждала этого события с трепетом и огромным волнением. Уже потом, во время торжеств на таком огромном стадионе, ощущала себя самой счастливой участницей.

– Как думаете – то, что вам доверили такую ответственную роль, стечение обстоятельств или судьба?

– Скорее последнее. Ведь я так люблю футбол, знакома со многими людьми, чьи имена вписаны в его историю. Но самое главное, очень многое делаю для популяризации этой прекрасной игры. Так что звание посла чемпионата мира я, скорее всего, заслужила именно преданностью виду спорта.

– Что значит для вас Кубок конфедераций?

– Кроме того, что это большой и очень интересный турнир, он важен как возможность проверить готовность всех служб перед чемпионатом мира. И, в случае необходимости, провести работу над ошибками.

То же самое касается и команды Станислава Черчесова, который сейчас выстраивает новую сборную с оригинальным игровым лицом. Надеюсь, и у него, и у организаторов все получится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций
Комментарии (15)
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biber.ru
1497846894
чем?
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Munez89
1497847390
Либо редактор красавчик, либо Лопырева далеко не дура.Хорошее интервью и грамотные ответы. Только не понятно, что она сделала для развития футбола в нашей стране, ну да ладно)
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ЮрецVDV
1497849222
ЛопыЕРВА???
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subbotaspartak
1497849298
И даже известно Каким местом.
Ответить
Sanloko
1497849619
бомбардир - красавчики, каждый день что-то отчебучат. Вы хоть смотрите что печатаете, всё-таки много людей читают, эх, Лопыерва-Лопыерва........
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vgarakh
1497856562
В свое время Вика популярицизировала Федора Смолова очень удачно, теперь взялась за всю сборную. Молодец!!! Успеха тебе!!!
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Garrincha58
1497857398
кто нибудь мне дураку объясните кто такая Лопырева может артистка может певица, что она такого сделала, что представляет себя звездой, скорее всего не футбол она пиарит, а саму себя
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mihail200606
1497858648
Среди своих подружек блондинок она его популяризирует?
Ответить
aurora5858
1497862243
Прикладывает усилия найти мужа футболиста ?
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tank219
1497867874
Вот кто она, узнал наконец - бывшая топ-модель. И этого достаточно, чтобы представлять сборную страны?
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