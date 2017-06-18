«Реал» и «Атлетико» согласовали трансфер Тео Эрнандеса

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес продолжит карьеру в «Реале». Сообщается, что мадридские клубы согласовали трансфер 19-летнего футболиста.

По информации источника, француз обойдется сливочным в 26 миллионов евро. Данную сумму «Реал» выплатит четырьмя траншами.

Ожидается, что официальное представление игрока пройдет в начале июля.

В минувшем сезоне Эрнандес выступал на правах аренды за «Алавес». Защитник провел 32 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.