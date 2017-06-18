Кэйхилл: «Сборная Австралии может разбить Германию»

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Кубка конфедераций против Германии. По словам Кэйхилла, у его команды есть шансы на победу в игре с немцами.

– Нас ждет сложнейший матч! Нас очень хорошо приняли в России, условия здесь шикарные.

– За счет чего можно обыграть немцев?

– Главное для нас – вера в нашу игру и наш подход. Мы знаем, что у Германии молодая команда. Однако это в любом случае чемпионы мира! Взять, к примеру, Дракслера – это мировая звезда. Тот факт, что именно на немецкую команду будут направлены все взгляды, может нам в какой-то степени помочь. Соперник будет под давлением. Если мы сделаем все правильно, то сможем разбить их.

– Правильно – это как?

– Я больше десяти лет играю за сборную Австралии. Так вот, за последние три года мы заметно прибавили. Считаю, что играем на мировом уровне. На чемпионате мира в Бразилии у нас было много молодых ребят, но с тех пор команда проделала большую работу и стала сильнее. Победа на Кубке Азии это доказывает.

Матч Австралия – Германия пройдет в понедельник, 19 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.