Кэйхилл: «Сборная Австралии может разбить Германию»

Жаль матч за 7е место не проводится. Сборная Австралии разбила бы Новую Зеландию.
Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Кубка конфедераций против Германии. По словам Кэйхилла, у его команды есть шансы на победу в игре с немцами.
– Нас ждет сложнейший матч! Нас очень хорошо приняли в России, условия здесь шикарные.
– За счет чего можно обыграть немцев?
– Главное для нас – вера в нашу игру и наш подход. Мы знаем, что у Германии молодая команда. Однако это в любом случае чемпионы мира! Взять, к примеру, Дракслера – это мировая звезда. Тот факт, что именно на немецкую команду будут направлены все взгляды, может нам в какой-то степени помочь. Соперник будет под давлением. Если мы сделаем все правильно, то сможем разбить их.
– Правильно – это как?
– Я больше десяти лет играю за сборную Австралии. Так вот, за последние три года мы заметно прибавили. Считаю, что играем на мировом уровне. На чемпионате мира в Бразилии у нас было много молодых ребят, но с тех пор команда проделала большую работу и стала сильнее. Победа на Кубке Азии это доказывает.
Матч Австралия – Германия пройдет в понедельник, 19 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.