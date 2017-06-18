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    Кэйхилл: «Сборная Австралии может разбить Германию»

    Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Кубка конфедераций против Германии. По словам Кэйхилла, у его команды есть шансы на победу в игре с немцами.

    – Нас ждет сложнейший матч! Нас очень хорошо приняли в России, условия здесь шикарные.

    – За счет чего можно обыграть немцев?

    – Главное для нас – вера в нашу игру и наш подход. Мы знаем, что у Германии молодая команда. Однако это в любом случае чемпионы мира! Взять, к примеру, Дракслера – это мировая звезда. Тот факт, что именно на немецкую команду будут направлены все взгляды, может нам в какой-то степени помочь. Соперник будет под давлением. Если мы сделаем все правильно, то сможем разбить их.

    – Правильно – это как?

    – Я больше десяти лет играю за сборную Австралии. Так вот, за последние три года мы заметно прибавили. Считаю, что играем на мировом уровне. На чемпионате мира в Бразилии у нас было много молодых ребят, но с тех пор команда проделала большую работу и стала сильнее. Победа на Кубке Азии это доказывает.

    Матч Австралия – Германия пройдет в понедельник, 19 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 19:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 июня 2017, 21:55

      Жаль матч за 7е место не проводится. Сборная Австралии разбила бы Новую Зеландию.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > vick-north-west 18 июня 2017, 22:17

      Оптимистично исключил из битвы за 7-8 места одну из сборных к которой прикипел?.... Шутка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 21:41

      Смелое, но неаккуратное заявление.... Или перевод тупанул...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 июня 2017, 21:06

      Ты ЕБА. ....ый что-ли ?,!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 18 июня 2017, 20:19

      Очень громко сказано)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > zarsm 18 июня 2017, 21:44

      Чрезвычайно... Такие нескромные вещи надо шептать

      1
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