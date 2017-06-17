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    Видео, в котором Игуаин попрощался с Дани Алвесом, оказалось фэйком

    Сегодня нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин опубликовал видеозапись с прощальными словами в адрес одноклубника Дани Алвеса. Позже появилась информация о том, что «Манчестер Сити» ведет переговоры с туринским клубом по поводу трансфера бразильца.

    «Это был рекламный заказ для телевизионной программы. Пожалуйста, делайте свою работу правильно и проверяйте информацию», – написал 34-летний игрок сборной Бразилии в твиттере.

    Алвес присоединился к команде Массимилиано Аллегри в июне 2016 года. В минувшем сезоне на его счету шесть голов и семь голевых передач в 33-х матчах всех турниров.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 23:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 июня 2017, 07:36

      что не сделаешь ради пиара)))

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