Источник: «Манчестер Сити» пока не договорился с «Ювентусом» по покупке Дани Алвеса

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может пополнить состав «Манчестер Сити». Работник Sky Sports Фабрицио Романо поделился информацией о состоянии сделки.

«Клубы ведут переговоры. Хосеп Гвардиола (сотрудничали в «Барселоне» с 2008 по 2012 год – прим. «Бомбардира») хочет видеть Алвеса в своей команде. На данный момент «Манчестер Сити» не договорился с «Ювентусом» о переходе», – написал журналист в своем твиттере.

Напомним, в мае «Сити» покинул крайний защитник Пабло Сабалета.