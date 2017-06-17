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    Источник: Райола предложил услуги Доннаруммы «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, Мино Райола, являющийся агентом футболиста, уже предложил услуги своего клиента английскому клубу.

    Ранее 18-летний итальянец отказался продлевать контракт с миланской команды. Действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

    Основным претендентом на футболиста называется «Реал», который готов заплатить за него 30 миллионов евро.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Goal.com

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    17.06.2017 12:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 13:27

      сейчас денег хапнет и станет играть еще хуже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 июня 2017, 13:21

      Оставался бы в Милане всю жизнь. Стал бы легендой...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 июня 2017, 13:21

      испортит парня агент.жадный до денег.... и репутацию за одно ему

      2
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > 84aivengo 17 июня 2017, 15:21

      не раз уже об этом писал . Райола только свои интересы блюдет .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 17 июня 2017, 12:45

      Пока Де Хея тут, он нам не понадобиться))

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > GenghisKhan 17 июня 2017, 12:58

      Да не парьтесь, это только начало слухов и переговоров, его всё трансферное окошко будут навяливать кому-либо из грандов.

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