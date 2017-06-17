Источник: Райола предложил услуги Доннаруммы «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, Мино Райола, являющийся агентом футболиста, уже предложил услуги своего клиента английскому клубу.

Ранее 18-летний итальянец отказался продлевать контракт с миланской команды. Действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

Основным претендентом на футболиста называется «Реал», который готов заплатить за него 30 миллионов евро.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола