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    «Челси» готов предложить 48 миллионов за Маноласа, который ведет переговоры с «Зенитом»

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас попал в сферу интересов «Челси». Лондонский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов предложить за него римлянам 48 миллионов евро, сообщает sport-fm.gr.

    Ранее появилась информация, что на игрока сборной Греции претендует «Зенит». Сине-бело-голубые предложили защитнику контракт с заработной платой 4 миллиона евро в год.

    В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 09:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2017, 21:01

      Пусть забирают.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2017, 11:27

      Полный бред! 48 за грека Маноласа который и для Ромы не ах ти оказывается нужен Челси, где есть Кейхилл, Луиз! Кто то хочет развести Зенит на бабки,но раньше это было возможно,а сейчас нет

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 17 июня 2017, 11:23

      48 мультов за защитника? Топовые напы и то не каждый по 48 стоят! Абрамович сбрендил походу.

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 17 июня 2017, 11:05

      Зенит купит весь мир?

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 июня 2017, 10:59

      Зачем Зениту еще один грек?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > kotmyshka 17 июня 2017, 21:02

      Какой грек у Зенита уже есть, позволь узнать ???

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Обер-КанцлерЪ 17 июня 2017, 21:13

      Лодыгин

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > kotmyshka 17 июня 2017, 22:50

      Он наполовину грек, не считается) а тут речь про коренного всё-таки)

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      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 10:30

      Сорвался, гад. /рыбацкий фольклор/.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 июня 2017, 10:18

      Ну нафиг он сдался, где ван Дейк, где Бонуччи

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 июня 2017, 10:17

      Джеко или Манолас покинут Рому наверняка.

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