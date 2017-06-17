«Челси» готов предложить 48 миллионов за Маноласа, который ведет переговоры с «Зенитом»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас попал в сферу интересов «Челси». Лондонский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов предложить за него римлянам 48 миллионов евро, сообщает sport-fm.gr.

Ранее появилась информация, что на игрока сборной Греции претендует «Зенит». Сине-бело-голубые предложили защитнику контракт с заработной платой 4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.