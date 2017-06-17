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  • Мостовой считает, что Игнашевич и Березуцкие способны играть до 45 лет

Мостовой считает, что Игнашевич и Березуцкие способны играть до 45 лет

17 июня 2017, 06:27
11

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Алексей и Василий Березуцкие могут играть на высшем уровне до 45 лет. По мнению Мостового, игроки могли бы выступать за национальную команду.

– Нет в команде Игнашевича и Березуцких. Но ощущение – если страна попросит, могут вернуться. Стоит просить?

– Да я давно про Игнашевича и Березуцких говорил – спокойно могут играть в сборной! Это даже не вопрос! А если говорить про наш чемпионат – за ЦСКА все трое способны играть до 45.

– Допустим, Черчесов прислушивается к вам во всем. Порадуем Станислава Саламовича парой пожеланий?

– Не будем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Victor.Vings
1497671291
Угарает ;)
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ded-53
1497672969
Ну и загнул...
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kaa-71
1497673114
Пресса мало внимания уделяет внимания мостовому вот и чудит всякими высказываниями
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oyabun
1497683872
Спасибо за шутку! Оценил. Поржал. ))
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nik55
1497684573
до 65
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prtcs
1497686601
На высоком уровне в 45? Только у экранов телевизоров.
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vovan55
1497686813
ну 45 - это слишком, но пока погоду не портят, многим молодым нос утирают...
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subbotaspartak
1497702160
Да ну, жёсткой станет конина, Да не дай бог - капля никотина.
Ответить
кеша_КБ
1497702767
- да, конечно, если только в своей штрафной)))
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мистер-твистер
1497719393
они вообще бессмертные))так что 45-ть не предел,Мостовой ты ошибся)))
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