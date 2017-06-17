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    Мостовой считает, что Игнашевич и Березуцкие способны играть до 45 лет

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Алексей и Василий Березуцкие могут играть на высшем уровне до 45 лет. По мнению Мостового, игроки могли бы выступать за национальную команду.

    – Нет в команде Игнашевича и Березуцких. Но ощущение – если страна попросит, могут вернуться. Стоит просить?

    – Да я давно про Игнашевича и Березуцких говорил – спокойно могут играть в сборной! Это даже не вопрос! А если говорить про наш чемпионат – за ЦСКА все трое способны играть до 45.

    – Допустим, Черчесов прислушивается к вам во всем. Порадуем Станислава Саламовича парой пожеланий?

    – Не будем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2017 06:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 11:43

      Помню, когда они ещё помоложе были, так им как стоячим, даже в звёздном 2008 испанцы за две игры 7(семь) голов закатили.... Надо Мостовому аккуратней свои взгляды обнародовать...

      0
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 17 июня 2017, 20:09

      они вообще бессмертные))так что 45-ть не предел,Мостовой ты ошибся)))

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 июня 2017, 15:32

      - да, конечно, если только в своей штрафной)))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 15:22

      Да ну, жёсткой станет конина,
      Да не дай бог - капля никотина.

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 июня 2017, 11:06

      ну 45 - это слишком, но пока погоду не портят, многим молодым нос утирают...

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 июня 2017, 11:03

      На высоком уровне в 45? Только у экранов телевизоров.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 17 июня 2017, 10:29

      до 65

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 июня 2017, 10:17

      Спасибо за шутку! Оценил. Поржал. ))

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 июня 2017, 07:18

      Пресса мало внимания уделяет внимания мостовому вот и чудит всякими высказываниями

      2
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      Рейтинг: +198

      ded-53 17 июня 2017, 07:16

      Ну и загнул...

      2
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