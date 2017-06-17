Мостовой считает, что Игнашевич и Березуцкие способны играть до 45 лет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Алексей и Василий Березуцкие могут играть на высшем уровне до 45 лет. По мнению Мостового, игроки могли бы выступать за национальную команду.
– Нет в команде Игнашевича и Березуцких. Но ощущение – если страна попросит, могут вернуться. Стоит просить?
– Да я давно про Игнашевича и Березуцких говорил – спокойно могут играть в сборной! Это даже не вопрос! А если говорить про наш чемпионат – за ЦСКА все трое способны играть до 45.
– Допустим, Черчесов прислушивается к вам во всем. Порадуем Станислава Саламовича парой пожеланий?
– Не будем.
Источник: «Спорт-Экспресс»