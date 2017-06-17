Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арутюнянц стал президентом «Ростова», Рыскин занял должность спортивного директора

    Официальный сайт «Ростова» сообщил об изменениях в структуре клуба. Новый президентом стал Арташес Арутюнянц, который в 2016 году был признан самым богатым депутатом области.

    «Я с детства являюсь болельщиком «Ростова». Уже больше полугода нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. Сейчас команде очень нужна поддержка болельщиков. Они были с нами даже в самые сложные моменты, поэтому мы верим, что они станут неотъемлемой частью «Ростова» и в следующем сезоне. Уверен, в будущем у нас все будет хорошо, а трибуны стадиона по традиции будут заполняться почти до отказа на каждом матче», – сказал Арутюнянц.

    Александр Рыскин был назначен новым спортивным директором. Прежде функционер работал в селекционном отделе.

    В минувшем сезоне РФПЛ «Ростов» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2017 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +331

      Sany-116 17 июня 2017, 12:10

      Если верить написанному то чемпионом России стал Оренбург.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 июня 2017, 06:54

      Что за дилетант пишет статьи? Ростов по итогам прошлого сезона занял 6 место, а восьмое досталось Локо! Раз в таких новостях нет правды, то стоит ли верить всему написанному?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Serjoga 17 июня 2017, 08:38

      Да это и не о Ростове пишут))) Поддержка болельщиков не проблема Ростова и самый богатый депутат области лучше бы поскрёб по сусекам и помёл по коробам- мож деньжат надыбает для клуба, вместо того, чтобы к болельщикам обращаться..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11