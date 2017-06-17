Арутюнянц стал президентом «Ростова», Рыскин занял должность спортивного директора

Официальный сайт «Ростова» сообщил об изменениях в структуре клуба. Новый президентом стал Арташес Арутюнянц, который в 2016 году был признан самым богатым депутатом области.

«Я с детства являюсь болельщиком «Ростова». Уже больше полугода нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. Сейчас команде очень нужна поддержка болельщиков. Они были с нами даже в самые сложные моменты, поэтому мы верим, что они станут неотъемлемой частью «Ростова» и в следующем сезоне. Уверен, в будущем у нас все будет хорошо, а трибуны стадиона по традиции будут заполняться почти до отказа на каждом матче», – сказал Арутюнянц.

Александр Рыскин был назначен новым спортивным директором. Прежде функционер работал в селекционном отделе.

В минувшем сезоне РФПЛ «Ростов» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице.