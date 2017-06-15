Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» показала, как Видаль лечил перелом голеностопа

    В матче 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Алавесом» (6:0) защитник каталонцев Алейш Видаль сломал голеностоп в результате столкновения с Тео Эрнандесом. Игрок вернулся на поле спустя три месяца в финальной встрече Кубка Испании, в рамках которой команда Луиса Энрике снова встречалась с клубом из Витории-Гастейс (3:1).

    «Барселона» опубликовала видео с ходом восстановления 27-летнего испанца. На записи показана работа в тренажерном зале, аэробные занятия на песке и выход Видаля на замену в финале Кубка.

    В минувшем сезоне футболист принял участие в 12-ти матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. В октябре 2016 года «Бомбардир» писал о том, что Видаль сказал одноклубникам, что хочет покинуть «Барселону».

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 29 сентября 2017, 16:10

      здоровья

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11