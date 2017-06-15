«Барселона» показала, как Видаль лечил перелом голеностопа

В матче 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Алавесом» (6:0) защитник каталонцев Алейш Видаль сломал голеностоп в результате столкновения с Тео Эрнандесом. Игрок вернулся на поле спустя три месяца в финальной встрече Кубка Испании, в рамках которой команда Луиса Энрике снова встречалась с клубом из Витории-Гастейс (3:1).

«Барселона» опубликовала видео с ходом восстановления 27-летнего испанца. На записи показана работа в тренажерном зале, аэробные занятия на песке и выход Видаля на замену в финале Кубка.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 12-ти матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. В октябре 2016 года «Бомбардир» писал о том, что Видаль сказал одноклубникам, что хочет покинуть «Барселону».