Защитник «Алавеса» нанес серьезную травму лодыжки Алейшу Видалю

Хавбеку «Барселоны» Алейшу Видалю было нанесено серьезное повреждение лодыжки в поединке 22-го тура Примеры с «Алавесом» (6:0).

В результате жесткого подката со стороны игрока обороны хозяев Тео Эрнандеса на 84-й минуте матча 27-летний футболист сине-гранатовых был вынужден покинуть поле на носилках. Каталонцам пришлось доигрывать встречу вдесятером, так как все замены к тому времени были уже сделаны.

В текущем сезоне Видаль провел 11 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.