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    Защитник «Алавеса» нанес серьезную травму лодыжки Алейшу Видалю

    Хавбеку «Барселоны» Алейшу Видалю было нанесено серьезное повреждение лодыжки в поединке 22-го тура Примеры с «Алавесом» (6:0).

    В результате жесткого подката со стороны игрока обороны хозяев Тео Эрнандеса на 84-й минуте матча 27-летний футболист сине-гранатовых был вынужден покинуть поле на носилках. Каталонцам пришлось доигрывать встречу вдесятером, так как все замены к тому времени были уже сделаны.

    В текущем сезоне Видаль провел 11 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 21:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 11 февраля 2017, 22:42

      Симулянт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      kolley > Shaitan. 11 февраля 2017, 22:47

      да да Рон и Неймар отдыхают =)

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 февраля 2017, 22:15

      Вот уже соперники вслед за Президентом ЛаЛиги, вслед за судьями начали играть за Чемпионство Реала! Любыми способами ломают Нас (Судьи не засчитывая наши голы и засчитывая голы Реала забитые из офсайда, соперники причиняя травмы игрокам и Президент ЛаЛиги закрывая глаза на этот без придел!) Такими темпами мечта Реала наконец сбудется! Все равно у них нет Трембла! ))

      -1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 22:01

      Выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 11 февраля 2017, 21:55

      точно такую травму и я получил , причем со стороны своего же партнера по команде... кость вылетела с места..ниче,костоправ в два удара вставил на место...пол года без футбола...ну а у профи я думаю месяца три и будет бегать

      1
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 11 февраля 2017, 21:46

      ПИПЕЦ....

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