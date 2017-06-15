«Сандерленд» объявил о продаже Пикфорда в «Эвертон» за 30 миллионов

Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд начнет следующий сезон в «Эвертоне». «Черные коты» подтвердили уход 23-летнего англичанина. Сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Пикфорд принял участие в 33-х матчах команды во всех турнирах. Голкипер является воспитанником клуба и на протяжении нескольких сезонов выступал за клубы из низших лиг страны. «Сандерленд» занял последнее место в турнирной таблице АПЛ и выбыл в Чемпионшип. С июля 2016 года по май командой руководил Дэвид Мойес.