Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сандерленд» объявил о продаже Пикфорда в «Эвертон» за 30 миллионов

    Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд начнет следующий сезон в «Эвертоне». «Черные коты» подтвердили уход 23-летнего англичанина. Сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне Пикфорд принял участие в 33-х матчах команды во всех турнирах. Голкипер является воспитанником клуба и на протяжении нескольких сезонов выступал за клубы из низших лиг страны. «Сандерленд» занял последнее место в турнирной таблице АПЛ и выбыл в Чемпионшип. С июля 2016 года по май командой руководил Дэвид Мойес.

    Источник: ФК «Сандерленд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 15 июня 2017, 22:08

      Внутренние трансферы АПЛ - это нечто))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > DEFENDER114 16 июня 2017, 10:15

      Да, денег куры, журавли и гарпии не клюют)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      dimka86 15 июня 2017, 21:31

      команда заняла последнее место а его продали за 30 лямов!!!что за пиздец?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 > dimka86 15 июня 2017, 21:54

      А если защита конченная...то что??? Вратарь все тянуть не может...здесь и Буффон бы не помог

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      dimka86 > алекс88 15 июня 2017, 23:24

      30 миллионов фунтов.ты понимаешь что это за цифра?не может столько стоить вратарь команда которого заняла последнее место.он пропустил чуть ли не больше всех в АПЛ.твоя логика про защиту вообще непонятная.тогда можно было бы подписать любого другого вратаря

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11