Нападающий «Тоттенхэма» Сон сломал руку в матче за Южную Корею и перенесет операцию

Встреча отборочного турнира к ЧМ-2018 Катар – Южная Корея завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В первом тайме нападающий гостевой команды Хонг-Мин Сон повредил правую руку и покинул поле.

В результате медосмотра у форварда «Тоттенхэма» был диагностирован перелом. Источник сообщает о том, что 24-летний кореец перенесет операцию.

В минувшем сезоне Сон забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 47-ми матчах всех турниров. Футболист стал третьим бомбардиром команды АПЛ (14 голов) после Гарри Кейна (29 – лучший бомбардир лиги) и Деле Алли (18). Команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.