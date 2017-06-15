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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон сломал руку в матче за Южную Корею и перенесет операцию

    Встреча отборочного турнира к ЧМ-2018 КатарЮжная Корея завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В первом тайме нападающий гостевой команды Хонг-Мин Сон повредил правую руку и покинул поле.

    В результате медосмотра у форварда «Тоттенхэма» был диагностирован перелом. Источник сообщает о том, что 24-летний кореец перенесет операцию.

    В минувшем сезоне Сон забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 47-ми матчах всех турниров. Футболист стал третьим бомбардиром команды АПЛ (14 голов) после Гарри Кейна (29 – лучший бомбардир лиги) и Деле Алли (18). Команда Маурисио Покеттино заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    15.06.2017 20:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 15 июня 2017, 21:28

      Забил 21 гол, но стал третьим после типа с 18?

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > Lera_Sve 15 июня 2017, 23:14

      Указано что 21 гол во всех турнирах. 18 из них в апл

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