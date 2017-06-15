Алексей Березуцкий и Дзагоев провели первую тренировку в Австрии в общей группе

20 июля в бой однако ЛЧ,всем конского здоровья))))))))))
В минувшую среду футболисты ЦСКА отправились на свой первый подготовительный сбор, который проходит в австрийском Бад-Тацмансдорфе. Полный список игроков, которые будут готовиться к старту нового чемпионата выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников, Антон Антипов («Спартак-Нальчик»);
Защитники: Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов;
Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров, Дмитрий Ефремов;
Нападающие: Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Стоит отметить, что с командой из Москвы вылетели Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев, которые получили повреждения в концовке предыдущего сезона. Оба футболиста начали сбор наравне с остальными игроками столичного клуба – они занимались в общей группе.
Сейчас по индивидуальному плану занимается лишь Сергей Игнашевич, перенесший недавно операцию на стопе. В начале следующей недели в одной из австрийских клиник защитнику будут сделаны контрольные снимки, после чего станут ясны ориентировочные сроки его возвращения в строй.