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    Алексей Березуцкий и Дзагоев провели первую тренировку в Австрии в общей группе

    В минувшую среду футболисты ЦСКА отправились на свой первый подготовительный сбор, который проходит в австрийском Бад-Тацмансдорфе. Полный список игроков, которые будут готовиться к старту нового чемпионата выглядит следующим образом:

    Вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников, Антон Антипов («Спартак-Нальчик»);

    Защитники: Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов;

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров, Дмитрий Ефремов;

    Нападающие: Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

    Стоит отметить, что с командой из Москвы вылетели Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев, которые получили повреждения в концовке предыдущего сезона. Оба футболиста начали сбор наравне с остальными игроками столичного клуба – они занимались в общей группе.

    Сейчас по индивидуальному плану занимается лишь Сергей Игнашевич, перенесший недавно операцию на стопе. В начале следующей недели в одной из австрийских клиник защитнику будут сделаны контрольные снимки, после чего станут ясны ориентировочные сроки его возвращения в строй.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.06.2017 06:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 июня 2017, 00:57

      20 июля в бой однако ЛЧ,всем конского здоровья))))))))))

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      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2017, 15:53

      Все из них должны уже играть с основным составом. Разве что по Кучаеву, Олейникову и Хосонову вопросы - их особо мы не видели. Но это уже тренер решит.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2017, 11:48

      В сборной Акинфеев, Васин и Головин. Лечится Фернандес. Где-то болтается Тошич. Если бы не травмы, то состав вполне себе боеспособный, и с ним Гончаренко может и золото в РФПЛ взять, и достойно выступить в еврокубках. Но вот на случаи травм, без которых не обходится, наверняка усилятся. Исходя из имеющихся средств. Очень рад возвращению из аренды Дмитрия Ефремова. У Виктора Михайловича должен заиграть всем чертям назло!

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      Рейтинг: +24996

      bset > cska-62 15 июня 2017, 15:53

      Тошич в сборной болтается.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bset 15 июня 2017, 16:04

      Спасибо, не знал.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 июня 2017, 08:33

      Успехов ЦСКА! Всем Здоровья!!!

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