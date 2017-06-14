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    Маурисио: «Ростов»? Хочу остаться в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал информацию о заинтересованности «Ростова» в нем. Как отметил бразилец, он хотел бы остаться в питерском клубе.

    «У меня два года контракта с «Зенитом», и я хочу остаться здесь. Но сейчас у команды новый тренер, новый штаб и директор. Про интерес «Ростова» ничего не слышал, мне никто не звонил оттуда. Посмотрим, как все будет. Я хочу остаться, потому что моя семья уже привыкла и адаптировалась в Санкт-Петербурге.

    В этом году мы обязательно выиграем чемпионат России. Я тут полтора года и дважды был на третьем месте. Но тоже хочу выиграть и чемпионат России, и Лигу Европы», – заявил футболист.

    В завершившемся сезоне Маурисио провел в чемпионате России 19 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 16:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 июня 2017, 19:18

      Маурисио в Ростов??
      Оставайся в Зените!!

      2
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      Рейтинг: +68

      Ice van Reed > Таганский 14 июня 2017, 19:41

      Какие люди и без охраны))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Ice van Reed 14 июня 2017, 21:08

      Привет, земеля!!))
      Вот, балуюсь здесь прогнозами..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 июня 2017, 19:11

      если реально что то хочешь выиграть-уходи нераздумывая

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 июня 2017, 18:00

      Ну пошлифуй скамейку запасных, если в заявку попадешь! Но бабло по контракту получишь 100%! А вот в Ростове пахать придется и не за такие бабки! Конечно из Питера уезжать не хочет!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:28

      Переадаптировался, играть перестал. Все хуже, и хуже, и хуже...

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