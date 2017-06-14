Маурисио: «Ростов»? Хочу остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал информацию о заинтересованности «Ростова» в нем. Как отметил бразилец, он хотел бы остаться в питерском клубе.

«У меня два года контракта с «Зенитом», и я хочу остаться здесь. Но сейчас у команды новый тренер, новый штаб и директор. Про интерес «Ростова» ничего не слышал, мне никто не звонил оттуда. Посмотрим, как все будет. Я хочу остаться, потому что моя семья уже привыкла и адаптировалась в Санкт-Петербурге.

В этом году мы обязательно выиграем чемпионат России. Я тут полтора года и дважды был на третьем месте. Но тоже хочу выиграть и чемпионат России, и Лигу Европы», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне Маурисио провел в чемпионате России 19 матчей, в которых результативными действиями не отличился.