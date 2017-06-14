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Маурисио: «Ростов»? Хочу остаться в «Зените»

14 июня 2017, 16:04
6

Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал информацию о заинтересованности «Ростова» в нем. Как отметил бразилец, он хотел бы остаться в питерском клубе.

«У меня два года контракта с «Зенитом», и я хочу остаться здесь. Но сейчас у команды новый тренер, новый штаб и директор. Про интерес «Ростова» ничего не слышал, мне никто не звонил оттуда. Посмотрим, как все будет. Я хочу остаться, потому что моя семья уже привыкла и адаптировалась в Санкт-Петербурге.

В этом году мы обязательно выиграем чемпионат России. Я тут полтора года и дважды был на третьем месте. Но тоже хочу выиграть и чемпионат России, и Лигу Европы», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне Маурисио провел в чемпионате России 19 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Маурисио
Комментарии (6)
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paracetamol
1497450525
Переадаптировался, играть перестал. Все хуже, и хуже, и хуже...
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Serjoga
1497452419
Ну пошлифуй скамейку запасных, если в заявку попадешь! Но бабло по контракту получишь 100%! А вот в Ростове пахать придется и не за такие бабки! Конечно из Питера уезжать не хочет!
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Каратель помойников
1497456700
если реально что то хочешь выиграть-уходи нераздумывая
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Таганский
1497457130
Маурисио в Ростов?? Оставайся в Зените!!
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