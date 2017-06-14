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    Шик обойдется «Ювентусу» в 30 миллионов

    Форвард «Сампдории» Патрик Шик стал на шаг ближе к переходу в «Ювентус». Стороны согласовали условия сделки. Туринцы должны будут заплатить за 21-летнего игрока сборной Чехии 30,5 миллиона евро за три года. «Сампдория» будет иметь приоритетное право взять Шика в аренду. Уже на днях должно пройти медосбледование футболиста в Турине. Контракт будет рассчитан на пять лет.

    Ранее сообщалось, что этот трансфер обойдется «Ювентусу» в 25 миллионов. За чешским футболистом также наблюдали «Интер», «Наполи», «Рома», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

    В прошедшем сезоне Шик провел 32 матча в Серии А, забив 11 голов и сделав шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    14.06.2017 08:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 14 июня 2017, 12:18

      Не купят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июня 2017, 09:31

      Вперед восточная Европа! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 июня 2017, 08:11

      ШИКарная фамилия у парня!

      0
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