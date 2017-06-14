Шик обойдется «Ювентусу» в 30 миллионов

Форвард «Сампдории» Патрик Шик стал на шаг ближе к переходу в «Ювентус». Стороны согласовали условия сделки. Туринцы должны будут заплатить за 21-летнего игрока сборной Чехии 30,5 миллиона евро за три года. «Сампдория» будет иметь приоритетное право взять Шика в аренду. Уже на днях должно пройти медосбледование футболиста в Турине. Контракт будет рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что этот трансфер обойдется «Ювентусу» в 25 миллионов. За чешским футболистом также наблюдали «Интер», «Наполи», «Рома», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

В прошедшем сезоне Шик провел 32 матча в Серии А, забив 11 голов и сделав шесть результативных передач.