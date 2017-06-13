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  • Катрич: «Игроки «Динамо» настраиваются на матч со «Спартаком» с первого дня сборов»

Катрич: «Игроки «Динамо» настраиваются на матч со «Спартаком» с первого дня сборов»

13 июня 2017, 21:45
7

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич отметил, что команда с воодушевлением готовится к матчу первого тура нового чемпионата со «Спартаком». Напомним, что именно красно-белые приложили руку к вылету бело-голубых в ФНЛ по итогам сезона-2015/16, проиграв в последнем туре «Уфе».

«Игроки «Динамо» с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со «Спартаком». Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры», – сказал Катрич.

Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом РФПЛ, а «Динамо» вернулось в Премьер-лигу из ФНЛ спустя год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Катрич Анатолий
Комментарии (7)
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МЯСО87
1497381021
Значит в последнем туре еще раз будет возможность отправить вас в пердив
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raritet
1497381228
Понадобиться ли настрой команде из ФНЛ. Не повезло новичку, сочувствую.
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NEMETSRUS
1497384504
Всё будет хорошо !!! После игры спеси поубавится 100℅ Динамо удачи и верьте в свои силы !!!!!!!
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Fancyfall
1497385462
было бы удивительно, если бы не настраивались...
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лёха72
1497392033
ну ну
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tank219
1497410622
Паренек, похоже, был пионером, какие слова использует - воодушевление, настрой.
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Дядя Серёжа
1497432592
Если бы вышли и стали пятиться - кому бы было интересно.
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