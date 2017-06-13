Катрич: «Игроки «Динамо» настраиваются на матч со «Спартаком» с первого дня сборов»

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич отметил, что команда с воодушевлением готовится к матчу первого тура нового чемпионата со «Спартаком». Напомним, что именно красно-белые приложили руку к вылету бело-голубых в ФНЛ по итогам сезона-2015/16, проиграв в последнем туре «Уфе».

«Игроки «Динамо» с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со «Спартаком». Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры», – сказал Катрич.

Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом РФПЛ, а «Динамо» вернулось в Премьер-лигу из ФНЛ спустя год.