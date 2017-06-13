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    Катрич: «Игроки «Динамо» настраиваются на матч со «Спартаком» с первого дня сборов»

    Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич отметил, что команда с воодушевлением готовится к матчу первого тура нового чемпионата со «Спартаком». Напомним, что именно красно-белые приложили руку к вылету бело-голубых в ФНЛ по итогам сезона-2015/16, проиграв в последнем туре «Уфе».

    «Игроки «Динамо» с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со «Спартаком». Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры», – сказал Катрич.

    Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом РФПЛ, а «Динамо» вернулось в Премьер-лигу из ФНЛ спустя год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 21:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:29

      Если бы вышли и стали пятиться - кому бы было интересно.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 06:23

      Паренек, похоже, был пионером, какие слова использует - воодушевление, настрой.

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 14 июня 2017, 01:13

      ну ну

      0
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 13 июня 2017, 23:24

      было бы удивительно, если бы не настраивались...

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 июня 2017, 23:08

      Всё будет хорошо !!! После игры спеси поубавится 100℅ Динамо удачи и верьте в свои силы !!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 13 июня 2017, 22:13

      Понадобиться ли настрой команде из ФНЛ. Не повезло новичку, сочувствую.

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 13 июня 2017, 22:10

      Значит в последнем туре еще раз будет возможность отправить вас в пердив

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