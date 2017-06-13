«Интер» и «Милан» хотят заполучить Пасторе

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику «ПСЖ» Хавьеру Пасторе. Сообщается, что сам игрок также намерен покинуть Лигу 1 нынешним летом. Кроме того, 27-летнего футболиста также хотят видеть у себя некоторые клубы АПЛ.

Аргентинец перебрался в стан парижан из «Палермо» за 42 миллиона евро в 2011 году. В минувшем сезоне хавбек провел 23 встречи, забил три мяча и сделал девять голевых передач. Контракт Пасторе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2019 года, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.