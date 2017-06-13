Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» и «Милан» хотят заполучить Пасторе

    «Интер» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику «ПСЖ» Хавьеру Пасторе. Сообщается, что сам игрок также намерен покинуть Лигу 1 нынешним летом. Кроме того, 27-летнего футболиста также хотят видеть у себя некоторые клубы АПЛ.

    Аргентинец перебрался в стан парижан из «Палермо» за 42 миллиона евро в 2011 году. В минувшем сезоне хавбек провел 23 встречи, забил три мяча и сделал девять голевых передач. Контракт Пасторе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2019 года, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2017 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 13 июня 2017, 19:48

      А нужен ли он..!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11