Лескано хочет видеть «СКА-Хабаровск» в еврокубках

Аргентинский легионер «СКА-Хабаровск» Хуан Эдуардо Лескано рассказал о планах своей команды на следующий сезон. По его словам, дальневосточники будут стремиться выступить как можно лучше в Премьер-лиге, чтобы пробиться в еврокубки.

«Я рад, что у меня теперь есть опыт выступления в России. Здесь я выступаю уже не первый год. В следующем сезоне моя команда будет играть в Премьер-лиге, и я с нетерпением жду этого момента.

Россия? Иногда мороз здесь просто невыносим. Честно признаться, когда-то я даже представить себе не мог, что буду играть в далекой России. Русский язык очень трудный, а их культура отличается от нашей. Поэтому я стараюсь адаптироваться как можно лучше, чтобы показывать достойную игру.

На следующий сезон главной задачей нашей команды является то, чтобы сыграть как можно лучше в Премьер-лиге и пробиться в еврокубки», – приводит слова футболиста El Eco.

Напомним, что Лескано перешел в «СКА-Хабаровск» в прошлое межсезонье из «Енисея», за который играл с 2013 года.