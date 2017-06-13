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    Лескано хочет видеть «СКА-Хабаровск» в еврокубках

    Аргентинский легионер «СКА-Хабаровск» Хуан Эдуардо Лескано рассказал о планах своей команды на следующий сезон. По его словам, дальневосточники будут стремиться выступить как можно лучше в Премьер-лиге, чтобы пробиться в еврокубки.

    «Я рад, что у меня теперь есть опыт выступления в России. Здесь я выступаю уже не первый год. В следующем сезоне моя команда будет играть в Премьер-лиге, и я с нетерпением жду этого момента.

    Россия? Иногда мороз здесь просто невыносим. Честно признаться, когда-то я даже представить себе не мог, что буду играть в далекой России. Русский язык очень трудный, а их культура отличается от нашей. Поэтому я стараюсь адаптироваться как можно лучше, чтобы показывать достойную игру.

    На следующий сезон главной задачей нашей команды является то, чтобы сыграть как можно лучше в Премьер-лиге и пробиться в еврокубки», – приводит слова футболиста El Eco.

    Напомним, что Лескано перешел в «СКА-Хабаровск» в прошлое межсезонье из «Енисея», за который играл с 2013 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 07:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:04

      Лескано - сибиряк ! Просто "мороз по коже" !

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2017, 14:14

      В этом плане даже охота за Хабаровск поболеть,
      Чтоб лететь всем, лететь...

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 13 июня 2017, 11:44

      ну загнул...Если попадут в десятку - уже произведут фурор. А там уже и на Европу можно заглядываться. А вообще только ради того, чтоб кто-то из Европы поехал на игру еврокубка в Хабаровск - стоит поболеть за это)) В Азию на еврокубковый матч уже 2 команды летали (Аполлон и ПСВ летали в Новосибирск), но это цветочки по сранвению с Хабарвском! ))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 11:42

      А прикольно было бы из Европы к ним летать.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2017, 11:35

      Мечты идиота,вы будете за выживание бороться.

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 13 июня 2017, 10:17

      правильно говорил Преображенский,не читайте до обеда советских газет ахаха
      Вот насмешил с утра пораньше

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июня 2017, 09:57

      Вначале со свистом не промчитесь в ФНЛ...

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