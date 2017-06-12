Паршивлюк: «Легко могу представить себя в любой команде РФПЛ, кроме одной всем известной»

Новичок «Ростова» Сергей Паршивлюк отметил, что мог бы примерить майку любой команды РФПЛ, кроме одной. О каком клубе именно идет речь, игрок не уточнил.

«Я говорил, что если я буду нужен «Спартаку», то я себя в другой команде не представляю. Но так как я оказался не нужен «Спартаку», то играть человеку надо и нужно искать новое место работы. Поэтому сейчас я легко представлю себя в майке практически любой команды, кроме, наверное, одной всем известной», – сказал Паршивлюк.

Напомним, 28-летний защитник с 2008 по 2016 годы защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Минувший сезон футболист провел в «Анжи», приняв участие в 27 матчах и записав в свой актив одну голевую передачу.