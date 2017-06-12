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    Паршивлюк: «Легко могу представить себя в любой команде РФПЛ, кроме одной всем известной»

    Новичок «Ростова» Сергей Паршивлюк отметил, что мог бы примерить майку любой команды РФПЛ, кроме одной. О каком клубе именно идет речь, игрок не уточнил.

    «Я говорил, что если я буду нужен «Спартаку», то я себя в другой команде не представляю. Но так как я оказался не нужен «Спартаку», то играть человеку надо и нужно искать новое место работы. Поэтому сейчас я легко представлю себя в майке практически любой команды, кроме, наверное, одной всем известной», – сказал Паршивлюк.

    Напомним, 28-летний защитник с 2008 по 2016 годы защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Минувший сезон футболист провел в «Анжи», приняв участие в 27 матчах и записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: ФК «Ростов»

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    12.06.2017 12:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июня 2017, 18:51

      Во всем известной его в упор не видят и даже не догадываются, что такой игрок есть.

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 12 июня 2017, 16:50

      Надо у товарища Орлова спросить ответ на эту загадку! Что ж это за команда такая "всем известная"? Та же, что и "самая стильная и популярная") или всё-таки нет...))))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Тоторо 12 июня 2017, 17:11

      Я думаю, что это все таки спатак Москва...

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > BarStep 12 июня 2017, 17:26

      Да навряд ли. Он же не такой дурак, как Артём Сергеевич, чтобы своим языком нести разную чушь.) И ещё, уважаемый, "Спартак" пишется с большой буквы.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Тоторо 12 июня 2017, 17:37

      Ты знаешь, пытаюсь это сделать..., но вот не задача, - Москва получается, а вот остальное нет... К стати, зря ты свою любимую команду в кавычки засунул...

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > BarStep 12 июня 2017, 17:41

      Ну тут совсем рассмешил. Учите и любите свой родной язык. Это ваше лицо. Тогда будете знать про " к стати", про "не задача" и про использование кавычек. Хорошо, хоть слово "Москва" пишите с большой буквы.)))

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > alek-pashckov 13 июня 2017, 19:37

      Ещё один клоун появился. Читай повнимательнее кому я эти замечания написал (поэтому они и в кавычках). Ведь были же люди как люди))))

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > alek-pashckov 13 июня 2017, 20:06

      Действительно, чудо настоящее. Сам пишешь "СЛИТНО" и тут же в обратку идёшь. Иди и учи русский язык, неуч. По доброте душевной - бесплатный урок: "К стати дамы добавлялась её несомненная миловидность и красота, кстати, это не так часто встретишь". Ещё раз-любите свой язык!

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > alek-pashckov 13 июня 2017, 20:11

      И дело не в большой букве, а в том, что если предлог "к" используется с существительным "стать", то пишется раздельно. А если слово "кстати" идёт как вводное или наречие - то пишется слитно. Надеюсь, это тебе поможет в дальнейшем казаться более умным человеком.

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > alek-pashckov 13 июня 2017, 20:30

      Да нет, безграмотные лохи встревают в чужую беседу и опозорившись потом переводят стрелки. Жалко Ростов(. Адьос.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 14:49

      Инкогнито с Надеждой : А вдруг пригласят , тады не откажусь !

      -1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 июня 2017, 14:14

      Этот "футболист" похож на "неуловимого" Джо, который никому не нужен.



      -3
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 12 июня 2017, 12:50

      Как-то он, странно, хвост поджал... :-сказал А, говори и В! Правдоруб ты наш!

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      Рейтинг: +37

      раптор62 12 июня 2017, 12:42

      серега надо было сказать в двух командах

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 июня 2017, 12:39

      А вот Зюба не такой принципиальный!!

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Alex ostrov 12 июня 2017, 12:44

      Был бы принципиальным, тух бы сейчас где нибудь в середняке и за медали бы не боролся. Не всегда это нужно и не везде.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > myelementisearth 12 июня 2017, 12:50

      Так он и тухнет в середняке сейчас)

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      Рейтинг: +786

      xakep01 > Недовольный 12 июня 2017, 15:26

      он же вроде не в спартаке, почему же он тухнет?

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > _Marqella_ 12 июня 2017, 15:26

      после поступка дзюбы, может и зенит

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Alex ostrov 12 июня 2017, 17:18

      Вот как раз молодой человек, Дзюба и проявил принципиальность: его спартак послал нах..., и он спартак послал нах... А этот лизоблюд..., его в дверь гонят, а в форточку обратно лезет...

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > xakep01 13 июня 2017, 00:32

      а ты считаешь что в бомжатской свалке он процветает и благоухает как алая роза? Открой глаза,Халк уже уехал,больше полену в голову ни кто не попадает.Его реакция после матча со свинюшками сразу дает понять,где тухлячок стух

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