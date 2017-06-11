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    Ещенко и Ребров представят кубок РФПЛ в парке «Сокольники»

    Футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Артем Ребров будут находиться в парке «Сокольники» в День России. Там они представят кубок РФПЛ, полученный командой за победу в турнире.

    «От команды будем Андрей Ещенко и я. С другими ребятами сложнее – все-таки сейчас матчи сборных. День России – особенный день. Думаю, для каждого гражданина он что-то значит и по-своему важен. С удовольствием приглашаю всех болельщиков на празднование, тем более, это выходной, все будет происходить в парке, где можно хорошо погулять», – рассказал Ребров.

    Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России. Мероприятие, посвященное Дню России, начнется в парке «Сокольники» с 12:00. Сфотографироваться с кубком РФПЛ можно будет с 14:00 до 17:00.

    Источник: ТАСС

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    11.06.2017 20:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 22:24

      Молодцы ребята.

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 июня 2017, 22:04

      хорошие кандидаты! я бы еще глушакова позвал!

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