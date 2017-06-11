Ещенко и Ребров представят кубок РФПЛ в парке «Сокольники»

Футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Артем Ребров будут находиться в парке «Сокольники» в День России. Там они представят кубок РФПЛ, полученный командой за победу в турнире.

«От команды будем Андрей Ещенко и я. С другими ребятами сложнее – все-таки сейчас матчи сборных. День России – особенный день. Думаю, для каждого гражданина он что-то значит и по-своему важен. С удовольствием приглашаю всех болельщиков на празднование, тем более, это выходной, все будет происходить в парке, где можно хорошо погулять», – рассказал Ребров.

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России. Мероприятие, посвященное Дню России, начнется в парке «Сокольники» с 12:00. Сфотографироваться с кубком РФПЛ можно будет с 14:00 до 17:00.