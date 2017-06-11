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    Черенчиков, выступавший за «Амкар» с 2002 года, покинул пермский клуб

    Защитник «Амкара» Иван Черенчиков покинул пермский клуб, за который выступал с 2002 года.

    Отметим, что за это время 32-летний россиянин провел за команду 15 сезонов, приняв участие в 242 матчах в рамках чемпионата России.

    «Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков – тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью клубу, игровой и человеческой надежностью.

    Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    11.06.2017 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 15:59

      Спасибо Ваня за все годы проведённые у нас !!!

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 11 июня 2017, 15:50

      Для Перми - эпоха, практически наравне с Поповым!!!
      Здоровья и удачи!!!

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