Черенчиков, выступавший за «Амкар» с 2002 года, покинул пермский клуб

Защитник «Амкара» Иван Черенчиков покинул пермский клуб, за который выступал с 2002 года.

Отметим, что за это время 32-летний россиянин провел за команду 15 сезонов, приняв участие в 242 матчах в рамках чемпионата России.

«Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков – тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью клубу, игровой и человеческой надежностью.

Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.