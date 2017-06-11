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    Калачев: «Игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил мнение, что кадровые перемены, которые коснулись команду в последнее время, являются нормальным явлением.

    Напомним, ранее из донского клуба ушел вице-президент и тренер Курбан Бердыев, а также ряд ключевых игроков.

    «Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены. В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов», – сказал Калачев.

    По итогам завершившегося сезона «Ростов» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Ростов»

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    11.06.2017 13:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2017, 19:03

      Надеюсь Ростов переживёт этот момент и продолжит нормально жить дальше. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июня 2017, 18:34

      Очень жаль, что Ростов остался сиротой (без Бердыева)... Но мы продолжаем верить в ВАС! Сплотитесь и выигрывайте! Великий город, великолепная команда!

      3
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      Рейтинг: +144

      человек просто 11 июня 2017, 16:47

      Очень жаль что у Ростовской команды не нашлись спонсоры. Что губернатор бесполезный человек . Одним словом игра. Битва спонсоров Газпром-- Лукойл- РЖД..... и т д.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 июня 2017, 16:01

      Перевернулась страница истории фк ростова,где Курбан построил команду и достойно выступал в еврокубках.Сейчас начинается новая страница
      фк Ростова и хочется пожелать успеха и побед.

      8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 июня 2017, 15:24

      Пока в команде играют Калачев и Гацкан Ростов будет "на плаву"! Удачи в новом сезоне, мужики!

      4
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      Рейтинг: +26

      boris13 11 июня 2017, 14:43

      настоящий мужик и футболист жалко за нашу сборную играть не может очень нужен именно такой лидер

      8
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 11 июня 2017, 14:42

      Да только удачи! И спонсоров!

      5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 июня 2017, 14:34

      Калачев,Гацкан, Бухаров- это старички.вокруг которых и будет строится уже новая команда...Уверен,что Ростов не будет мальчиком для битья...И посмотрим еще, кто будет выше Ростов или Рубин ???

      8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 14:04

      Калач - как раз тот , вокруг кого можно создавать команду ! Удачи !

      7
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      Рейтинг: +59

      mng1 11 июня 2017, 13:51

      Ростов влюбил в себя много болельщиков играми в еврокубках. Я с удовольствием следил именно за ними. Играли от души, красиво, самоотверженно и добились отличных результатов. Но коли уж менеджмент в команде плоховатый, чего же пенять на кого-то. Создайте условия и лучшие тренеры и игроки сами потянутся к вам! Удачи! Оптимизма как у Калачева! Все получится! Вперед Ростов!

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