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  • Калачев: «Игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать»

Калачев: «Игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать»

11 июня 2017, 13:12
15

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил мнение, что кадровые перемены, которые коснулись команду в последнее время, являются нормальным явлением.

Напомним, ранее из донского клуба ушел вице-президент и тренер Курбан Бердыев, а также ряд ключевых игроков.

«Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены. В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов», – сказал Калачев.

По итогам завершившегося сезона «Ростов» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (15)
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acer2003
1497176159
Перемены проходят во всех клубах. Удачи Ростову в следующем сезоне.Новых побед и достижений !!!
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семёнычев
1497176816
В любом случае Ростов и Калачёв приобрели болельщиков не только из Ростова...На таких,как Калачёв,а не Дзюба, всё и держится...
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mng1
1497178275
Ростов влюбил в себя много болельщиков играми в еврокубках. Я с удовольствием следил именно за ними. Играли от души, красиво, самоотверженно и добились отличных результатов. Но коли уж менеджмент в команде плоховатый, чего же пенять на кого-то. Создайте условия и лучшие тренеры и игроки сами потянутся к вам! Удачи! Оптимизма как у Калачева! Все получится! Вперед Ростов!
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dok66
1497179064
Калач - как раз тот , вокруг кого можно создавать команду ! Удачи !
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zico2205
1497180849
Калачев,Гацкан, Бухаров- это старички.вокруг которых и будет строится уже новая команда...Уверен,что Ростов не будет мальчиком для битья...И посмотрим еще, кто будет выше Ростов или Рубин ???
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Viruss28
1497181347
Да только удачи! И спонсоров!
Ответить
boris13
1497181382
настоящий мужик и футболист жалко за нашу сборную играть не может очень нужен именно такой лидер
Ответить
Serjoga
1497183885
Пока в команде играют Калачев и Гацкан Ростов будет "на плаву"! Удачи в новом сезоне, мужики!
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fanchik
1497186087
Перевернулась страница истории фк ростова,где Курбан построил команду и достойно выступал в еврокубках.Сейчас начинается новая страница фк Ростова и хочется пожелать успеха и побед.
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mialkov
1497195264
Очень жаль, что Ростов остался сиротой (без Бердыева)... Но мы продолжаем верить в ВАС! Сплотитесь и выигрывайте! Великий город, великолепная команда!
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