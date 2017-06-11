Калачев: «Игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил мнение, что кадровые перемены, которые коснулись команду в последнее время, являются нормальным явлением.

Напомним, ранее из донского клуба ушел вице-президент и тренер Курбан Бердыев, а также ряд ключевых игроков.

«Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи для клуба, и сейчас наступили перемены. В футболе часто бывает, что игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать. Думаю, это нормальный момент. Надо идти вперед и двигаться дальше. В этом году у нас будет хорошая команда. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов», – сказал Калачев.

По итогам завершившегося сезона «Ростов» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.