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    Калачев: «Решил отучиться на тренера. Может, понадобится»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что в скором времени получит лицензию тренера. Футболист не исключил, что в будущем перейдет на тренерскую деятельность.

    «Получилось так, что набиралась вторая группа, в которой можно сразу на две категории учиться – на B и A. В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится», – заявил футболист.

    Калачев в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 25 матчей, в которых отдал 10 результативных передач.

    Источник: Twitter

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    11.06.2017 11:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июня 2017, 14:55

      учись ..хоть на географа..
      таких,как,ты,кроме Семака..не было..нет и не будет в НР..
      Удачи во всём!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 13:49

      Калач думает о будущем.Молодец ! У него уже несть гражданство РФ ? Или я ошибаюсь 7

      1
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > max74 11 июня 2017, 17:56

      И это хорошо .

      1
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      Рейтинг: +582

      мароко 11 июня 2017, 13:13

      Воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится», – заявил Тимофей Калачев . В РОСТОВЕ сейчас все понадобится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 12:21

      Наверное пора... Молодец Калачёв...
      Не просто номер отбывает и тренером должно получиться

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 12:20

      Молодец, Тим ! Удачи ему...

      4
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