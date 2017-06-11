Калачев: «Решил отучиться на тренера. Может, понадобится»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что в скором времени получит лицензию тренера. Футболист не исключил, что в будущем перейдет на тренерскую деятельность.

«Получилось так, что набиралась вторая группа, в которой можно сразу на две категории учиться – на B и A. В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится», – заявил футболист.

Калачев в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 25 матчей, в которых отдал 10 результативных передач.